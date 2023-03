Découvrez le goût inédit des nouveaux produits de Clipper !

Aujourd’hui, à la rédaction, nous avons eu le plaisir de découvrir les petites nouveautés thés de Clipper, et autant vous dire ont a adoré !

Clipper, la marque de thé anglais bio depuis 1984

Clipper est une marque qui a été créée par Mike and Lorraine Brehme et a lancé ses premières boissons en 1984, à Beaminster dans le Dorset, en Angleterre. Depuis leur humble début, Mike et Lorraine ont construit lentement mais sûrement leurs produits jusqu’à ce qu’ils deviennent la principale marque sur le marché du thé bio. La société s’est engagée à promouvoir la simplicité et le goût naturel des boissons, en restant fidèle à sa philosophie voulant présenter des produits les plus purs et sans additifs.

Les produits Clipper sont fabriqués en Angleterre avec beaucoup d’amour, contenant seulement les meilleurs ingrédients bios naturels que nous savons tous aimer. De plus, ils sont emballés dans des boîtes et sachets recyclables. Ainsi, cela garanti non seulement un meilleur goût mais également une contribution durable au bien-être environnemental.

Les nouveautés Clipper

Clipper a récemment introduit trois nouvelles saveurs de thé et d’infusions bio dans sa gamme, conçues pour satisfaire les goûts variés des buveurs de thé. Ces boissons combinent le monde aromatique du thé et des herbes bio avec un soupçon de fruits frais, offrant une expérience vraiment unique qui n’est pas à manquer. Il y a quelque chose pour chacun !

J’ai adoré dégusté ces petites nouveautés. Mon petit préféré revient au thé vert fraise bio qui est un mélange exaltant de thés verts corsés accompagnée du parfum riche et sucré-acide des fraises fraîches. Délicieux à souhait. Ensuite vient le thé vert à la framboise menthe. Il y a dans ce thé, une sensation rafraîchissante et piquante grâce à la menthe poivrée. Je ne peux pas oublier cette délicate infusion vanille-fraise. Elle est sans caféine et propose un mélange exquis entre la vanille douce et les saveurs fruitées et acidulées des fraises. De quoi ravir vos papilles.

Un petit délice dans sa tasse

Avec ces trois options délicieuses à choisir – le thé vert fraise bio, le thé vert framboise menthe bio et l’infusion vanille et saveur fraise bio – vous êtes certain d’avoir toujours quelque chose qui répond à vos attentes chez Clipper ! Vous trouverez peut-être la boisson idéale parfaite pour commencer votre voyage vers l’arôme ultime ! Plongez donc profondément dans ce petit bout de paradis à portée de main et commencez votre voyage vers l’aventure gustative… Alors lequel allez vous choisir ?

Vous pouvez shopper les thés et infusions directement sur leur e-boutique (ou même directement dans votre supermarché habituel) ! Et n’hésitez pas à faire un tour sur le site de Clipper pour découvrir leurs gammes.

https://www.clipper-teas.fr