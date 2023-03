La ligue des chats contre l’invasion canine – Ed. Le Lombard

La ligue des chats contre l’invasion canine est une bande dessinée de Bénédicte Moret et Anne Schmauch, parue aux éditions Le Lombard, en février 2023. Un deuxième tome de La ligue des chats, dans lequel on retrouve avec plaisir Pascal et son compagnon Michel…

Dans le canapé, la maîtresse des deux chats, tient un adorable chien dans ses bras. Face à elle, les deux chats discutent. Pascal explique qu’ils vont devoir se débarrasser de ce chiot ! De son côté, Michel ne comprend pas. Il pense que son compagnon devrait être content parce qu’on va leur fiche la paix, lui qui déteste tant les gratouilles… Mais Pascal lui rappelle qu’il ne comprendra jamais rien aux enjeux géopolitiques chats/humains. Il pense qu’ils sont les maîtres du monde, parce qu’ils ont le pouvoir de refuser les gratouilles ! S’ils n’ont plus rien à refuser, ils ne seront plus rien… Aussi, ils doivent reprendre le contrôle. Pascal devient donc menaçant, il sort ses griffes. A côté de lui, Michel est terrifié. Il va faire tout ce qu’on lui dit, mais explique qu’il n’aime pas quand son compagnon fait cette tête, car il fait vraiment peur !

C’est avec plaisir que l’on retrouve Pascal et Michel, pour de nouvelles aventures, mais surtout pour les voir se liguer contre un nouvel arrivant, un petit chien ! Un intrus qui vient bousculer les habitudes du félin, qui ne compte pas se laisser faire et retrouver sa place. Ainsi les gags de deux ou plusieurs pages s’enchaînent, dans cette bande dessinée pleine d’humour. Le chat ne manque pas d’imaginations et d’idées, pour pouvoir se débarrasser de l’adorable Frankie, qui subjugue tout le monde. Leur quotidien s’anime donc autour de ce petit chien, entre découvertes, tentatives, acceptations, renonciations, déterminations… C’est drôle, plaisant, touchant, décalé et moderne. Le dessin reste simple, néanmoins efficace. Les personnages sont expressifs et le trait fin et dynamique.

La ligue des chats contre l’invasion canine est un nouvel album plein d’humour, des éditions Le Lombard. Un ouvrage amusant et décalé, qui présente les nouvelles aventures quotidiennes de Pascal et Michel, deux chats déterminés à faire face à une nouvelle menace, un chien adorable…

