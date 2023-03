Les meilleures recettes inratables ! Plats au four super faciles

La collection Les meilleures recettes inratables !, des éditions Larousse, s’est complétée d’un nouveau titre, en janvier 2023. Plats au four super faciles est un ouvrage culinaire qui propose une centaine de recettes faciles et rapides, gourmandes et gratinées, pour toutes les saisons.

Le livre de cuisine commence par un simple et bref sommaire, présentant quatre grandes parties et l’index. Ensuite, le premier chapitre intitulé Plats à la viande, présente la liste des différentes recettes suggérées. Trente-cinq recettes à cuire au four, en commençant avec du poulet ! La recette présente le titre, le nombre de parts, les temps de préparation et cuisson. La liste des ingrédients est photographiée, offrant un rapide aperçu de tous les condiments, pour réaliser la recette. Les portions sont, là aussi, bien détaillées. La recette découpée en trois étapes semble assez rapide et facile à concocter.

Les recettes se présentent, la plupart du temps, sur double page. Il y a d’un côté, toutes les informations nécessaires à l’élaborer du plat et de l’autre, une belle photographie alléchante. Le nombre de parts et toute la liste des ingrédients affichés correctement, comme les temps, permettent de mieux se préparer, surtout si l’on manque de temps. La liste des ingrédients est particulièrement claire, avec peu de condiments, permettant de s’y retrouver plus facilement et de ne manquer de rien ! Les recettes proposent trois étapes au maximum, ce qui permet, effectivement, de réaliser des plats rapidement. Après, c’est les temps de cuisson qui vont le plus varier. Après les plats à la viande, il y a des plats au poisson et aux fruits de mer qui sont suggérés, ainsi que des plats végétariens et quelques desserts.

Plats au four super faciles est un nouveau titre de la collection Les meilleures recettes inratables !, des éditions Larousse. Un livre culinaire assez complet et gourmand, plutôt bien construit, avec des recettes réellement faciles et délicieuses, variées et rapides à confectionner.

