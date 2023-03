Sipour Box : découvrez leur box “La littéraire” (+ code Promo)

Aujourd’hui, nous vous faisons découvrir le concept de Sipour box dont le concept repose sur la nouveauté des sorties littéraires. Et en tant que fan ultime de livres, je ne pouvais pas passer à côté de cette petite nouveauté. Je vous en dis plus !

Sipour box “La Littéraire”

Après “La curieuse” et “L’amatrice”, deux box qui se focalisaient sur 1 ou 2 livres en format poche, une petite nouveauté vient de faire son apparition chez Sipour Box : “La Littéraire”. Elle propose cette fois des nouveautés en format grand format à chaque box.

La Sipour Box vous donne l’opportunité unique de choisir un nouveau livre publié dans les 3 derniers mois, pour une expérience littéraire inoubliable. Avec un grand choix de genres, allant du Feel Good à la New Romance en passant par le Policer-thriller ou encore la Romance, c’est à vous de déterminer quelle nouvelle aventure vous attend ! Le plus intéressant est que ces six genres offrent suffisamment de diversité pour satisfaire tous type de lecteurs – ce qui vous permet d’essayer autre chose que le thriller si c’était votre premier choix.

À 24 € par mois, le lecteur recevra chaque mois une box dotée d’une nouvelle œuvre littéraire grand format, choisi spécialement selon ses goûts. Mais ce n’est pas tout, la Sipour Box offre également un marque-page artisanal ainsi que deux sachets de thés et une illustration exclusive.

Avec cette box littéraire, vous avez tous ce qu’il faut pour vivre une expérience littéraire inoubliable !

Que contient la box “La littéraire” du mois de Mars ?

Grande amatrice de Thriller, c’est tout naturellement que j’ai choisi ce thème pour la Sipour Box de ce mois. J’ai alors reçu le livre “True Crime Story” de Joseph Knox paru aux éditions du Masque le 15 février 2023. On est vraiment sur de la nouveauté pure comme vous le constatez.

Le livre grand format “True Crime Story” de Joseph Knox

Le 17 décembre 2011 à Manchester, Zoe Nolan, 19 ans, alors qu’elle participait à une fête donnée dans sa colocation, a dû laisser précipitamment la tour de résidence universitaire lorsque l’alarme incendie s’est déclenchée. C’était la dernière fois où elle était vue vivante.

Sept ans plus tard, Evelyn Mitchell, une écrivaine qui s’intéresse aux cas non élucidés de jeunes femmes disparues, devient passionnée par le cas de Zoe et décide de creuser plus avant. Alors qu’elle envoyait régulièrement les chapitres de son nouveau livre sur ce sujet à son ami Joseph Knox, Mitchell se volatilise elle-même.

Knox plonge alors dans les notes et entrevues que Mitchell avait accumulées et apprend que Zoe était aimée et appréciée par sa famille, ses professeurs et ses amis. Mais pourquoi ces mêmes personnes racontent des versions différentes et semblent mentir ?

J’avais adoré “American Predator” dernièrement, un autre livre de true crime. Alors c’est avec une certaine hâte que j’attends de lire cette nouveauté.

2 sachets de thé de Terra Etica

Pour savourer notre lecture, nous allons pouvoir déguster 2 thés de la marque Terra Etica. Une première car je ne connais pas du tout cette marque.

Nous avons ainsi un Rooibos Chaï (rooibos d’afrique du sud, cardamome, cannelle, gingembre et clou de girofle) et un Rooboïs Earl Grey (Rooibos d’Afrique du Sud, écorces d’oranges et bergamote).

Hâte de les savourer !

1 marque page

Lire un livre sans avoir un marque page sous la main est une hérésie pour tout fan de littérature. Dans cette box, nous avons découvert un joli marque page rose poudré avec une citation pleine de sens d’Emma Thomson.

“Je pense que les livres sont comme les gens, dans le sens où ils peuvent s’inviter dans votre vie au moment où vous avez le plus besoin d’eux”. Une citation qui me parle énormément !

1 illustration exclusive

Ce mois ci on découvre une illustration de Céline Nahon. Fascinée par le monde de la mode et la sophistication parisienne, Céline Nahon dessine des portraits de femmes inspirantes, inspirantes et libres en termes de style. Chaque femme a sa propre vision du style. Elle aime créer une histoire personnelle pour chacune de ses icônes parisiennes. Parmi ses it girls iconiques on trouve Gisèle, avec son chapeau rose et ses tenues multicolores, l’attrayante Emma et son regard hypnotisant ou encore Lou qui incarne la liberté avec style et audace.

Découvrez les illustrations de Céline Nahon sur son Instagram : https://www.instagram.com/cel_sketchbook_gallery/

La Sipour Box en bref

Découvrir des nouveautés littéraires est un véritable plaisir et source de surprise ! Obtenir directement des livres qui viennent tout juste d’être publiés, c’est la meilleure manière de s’immerger dans l’univers littéraire. Et grâce à “La littéraire”, on a la chance de découvrir différentes nouveautés, que ce soit en termes de contenu ou sous forme de goodies. Une bonne occasion de se divertir !

Sélection littéraire du mois de Mars

Voici la sélection du mois pour les autres genres littéraires en format Broché ou poche :

Littérature générale : L’heure des femmes d’Adèle Bréau / Fuir l’éden d’Olivier Dorchamps

L’heure des femmes d’Adèle Bréau / Fuir l’éden d’Olivier Dorchamps Feel Good : Motus et coeurs cousus de Léa Volène / Le vent te portera de Pauline Perrier

Motus et coeurs cousus de Léa Volène / Le vent te portera de Pauline Perrier Romance : Soleil de Minuit de Lily Blabla

Soleil de Minuit de Lily Blabla Thriller/polar : True crime story de Joseph Knox / Manhattan Sunset de Roy Braverman

True crime story de Joseph Knox / Manhattan Sunset de Roy Braverman Roman historique : L’héritage d’Estée de Soraya Lane / Avant que le monde ne se ferme d’Alain Mascaro

L’héritage d’Estée de Soraya Lane / Avant que le monde ne se ferme d’Alain Mascaro New romance : Toxic Hell d’Anita Rigins / Rappelle moi de te détester de Victoria Arabadzic

Code Promo – 10 % de réduction rien que pour vous !

Vous êtes intéressé(e) par la Sipour Box “La Littéraire”, c’est génial ! Avec le code “FRANCENETINFOS”, vous bénéficiez de 10% de réduction sur la box. Le code est valable jusqu’au 31 mars alors faites vite !

Alors prêt à vous abonner ? Si oui, c’est par ici : https://www.sipourbox.com/produit/box-litteraire/