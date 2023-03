Créez vos propres tapis grâce au Tufting

Le livre “Tufting” de Guillaume Neves, publié par les éditions Eyrolles, est un guide complet pour les amateurs et les professionnels du tapisserie à la technique du tufting.

Le tufting est une technique de tissage de tapis, qui consiste à pousser des boucles de fil à travers une base de tissu ou une grille, pour créer des motifs et des textures. Cette méthode est de plus en plus populaire dans le monde de la décoration d’intérieur, car elle permet de créer des tapis uniques et personnalisés. Alors prêt à créer vos propres tapis ?

Dans son livre, Guillaume Neves explore tous les aspects du tufting, de l’équipement nécessaire aux techniques de base en passant par les astuces de conception. Les instructions détaillées et les illustrations claires permettent aux débutants de se lancer facilement dans cette technique, tandis que les plus professionnels trouveront des conseils et des astuces pour améliorer leur pratique.

Le livre commence par la check list du tufteur suivi d’un chapitre sur l’équipement et les fournitures nécessaires. Neves explique les différentes types de fils, les toiles, la colle et les autres outils nécessaires pour réaliser des tapis de qualité. Le lecteur est ensuite guidé à travers les différentes étapes de la technique de tufting, depuis la préparation de la toile jusqu’à la finition. Vous pourrez même créer vos propres chassis !

Devenir un pro du Tufting c’est possible

Le livre est également rempli de projets inspirants pour tous les niveaux, avec des modèles et des instructions pour créer des tapis à motifs géométriques, floraux, abstraits et bien plus encore. Les projets sont décrits avec des schémas détaillés et des photos en couleurs, pour aider les lecteurs à visualiser chaque étape du processus. Vous pourrez même télécharger les gabarits des réalisations en scannant le QR code du début du livre.

En plus de fournir des instructions détaillées, le livre de Guillaume Neves est également une source d’inspiration pour les amateurs de décoration.

En résumé, le livre “Tufting” de Guillaume Neves est une ressource incontournable pour tous ceux qui cherchent à explorer la technique de tufting. Il est rempli d’informations pratiques, d’illustrations claires et de projets inspirants pour tous les niveaux de compétence. Que vous soyez un débutant curieux ou un professionnel de la tapisserie, ce livre vous permettra d’approfondir votre pratique et de créer des tapis magnifiques et uniques.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à aller tufter ! Un, deux, trois, tufter !

Pour acheter le livre, c’est par ICI >>