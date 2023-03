Les 25 et 26 mars, le NJO revisite Birth of the Cool de Miles Davis en compagnie de Sylvain Gontard au théâtre Francis Gag de Nice

Samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 à 15h, le théâtre Francis Gag de Nice accueille le Nice Jazz Orchestra (NJO) qui revisitera Birth of the Cool de Miles Davis en compagnie de Sylvain Gontard.

À l’été 48, Miles Davis décide, en collaboration avec l’arrangeur Gil Evans qu’il a rencontré plusieurs années auparavant, de mettre son projet à exécution en se détachant des principes du bebop pour participer à une nouvelle forme de jazz.

Installé à New York, il fonde un nouveau groupe, intermédiaire entre le big band et les petites formations bebop. Ce sera un nonet (neuf musiciens), dont chaque section devra, dans l’esprit de ses créateurs, imiter l’un des registres de la voix humaine. La section rythmique comprend contrebasse, batterie et piano, tenu par l’ancien batteur de Charlie Parker, Max Roach.

Parmi les cuivres, on trouve la trompette de Miles Davis, le saxophone baryton de Gerry Mulligan, le saxophone alto de Lee Konitz, un trombone, un cor d’harmonie et un tuba.

Le Nice Jazz Orchestra propose de revisiter ce trésor de l’histoire du Jazz, accompagné d’un invité de marque, le trompettiste Sylvain Gontard, l’un des plus demandés de la scène française (Liza Minelli, Melody Gardot, Wynton Marsalis, Manu Dibango, Michel Legrand, Dee Dee Bridgewater, Nguyen Le, Paolo Fresu, Eddy Louiss, Rhoda Scott, Archie Shepp, Didier Lockwood, Riccardo Del Fra, No jazz…).

Un artiste complet, original qui se démarque par son ouverture artistique, n’hésitant pas à se tourner vers le théâtre (Novecento avec André Dussollier 2014 à 2019), l’opéra (Roberto Alagna 2012), mais aussi la chanson française (Jean-Louis Aubert, Mano Solo, Charlélie Couture …), ainsi que la variété internationale (Lenny Kravitz, Al Jarreau, Lionel Richie …).

Samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 mars à 15h, le NJO revisite Birth of the Cool de Miles Davis en compagnie de Sylvain Gontard au théâtre Francis Gag (4, rue de la Croix, dans le Vieux Nice) : 04 92 00 78 50