Attention aux tigres ! – Ed. L’école des loisirs

Attention aux tigres ! est un bel album des éditions L’école des loisirs, paru en janvier 2023. Un ouvrage de Pénélope Jossen, dans lequel les jeunes lecteurs, à partir de 3 ans, vont retrouver Ours et Louve, pour une nouvelle aventure préhistorique.

Ce matin-là, maman et papa partent à la chasse. Louve et Ours sont encore trop jeunes, ils doivent rester à la grotte. Maman les rassure et console, en expliquant qu’ils n’en auront pas pour longtemps. Elle demande que les enfants restent bien sages et à l’abri, dans la grotte, car au-dehors, des tigres rôdent… Papa demande à Louve de bien s’occuper de son petit frère. Mais la jeune fille aurait préféré aller chasser avec ses parents, elle est fâchée… Dès que les parents ne sont plus à porter de vue, Ours se faufile hors de la grotte. Il affirme qu’il n’est pas petit et que lui aussi sait chasser !

Ainsi débute le début de la bêtise, pour Ours et Louve, qui s’aventurent donc en dehors de la grotte, malgré le danger qui rôde… Les jeunes lecteurs vont être ravis de retrouver Louve et Ours, pour cette nouvelle aventure préhistorique. Le récit assez simple, adapté aux jeunes enfants, présente deux bambins désobéissants, mais attachants. Le texte est court, tout comme la lecture, apportant l’essentiel, un brin de suspenses, de frayeur, d’entraide, de complicité et de joie. Le thème de la préhistoire plaît toujours autant et reste simple et plaisant, dans cet album assez doux. Le jeu et le dessin sont aussi au cœur de l’ouvrage, rappelant ce qui reste important pour les enfants. Le dessin est assez simple, avec un trait épais, fluide, et parfois un brin maladroit. L’univers reste efficace, plaisant et lumineux.

Attention aux tigres ! est un album amusant, des éditions L’école des loisirs, dans lequel les enfants vont pouvoir retrouver Ours et Louve. Deux bambins désobéissants, qui vont s’aventurer, s’amuser, se mettre en danger…

