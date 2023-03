Hérauts, le deuxième tome, Le griffon

Le griffon est le deuxième tome de la série Hérauts, des éditions Delcourt, paru fin février 2023. Une bande dessinée de Corbeyran et Nicolas Bégue, qui présente la suite du voyage de Mayeul et Landri, deux hérauts qui recensent les armoiries du royaume de France.

Quelque part au royaume de France, Mayeul et Marie discutent. Mayeul explique que n’importe quel animal peut devenir la figure d’un blason. Cela va de même pour le végétal, un objet ou une forme géométrique. Marie réfléchi, pour son blason. Après un court instant, elle affirme qu’elle veut un écureuil. Mayeul rigole et se demande bien quel adversaire elle compte impressionner avec un écureuil ! La jeune femme réplique aussitôt, affirmant que lui préférerait certainement un lion, un aigle ou un dragon. Mais elle lui rappelle qu’elle n’a nullement l’intention de partir en guerre. Mayeul s’incline, puis lui demande les couleurs… Marie pense qu’un joli rose lui serait agréable. Le jeune homme lui répond que cela est impossible. Elle doit choisir un des deux métaux, l’or ou l’argent, ou une couleur entre le gueules, l’azur, le sable, le sinople et le pourpre.

Le voyage se poursuit pour les deux hérauts, qui sont accompagnés de Marie. Arrivés, dans une nouvelle région, ils veulent poursuivre le recensement des armoiries du royaume. Une demande particulière et un grand malheur, va les faire enquêter sur deux nobles du coin. Ainsi, la bande dessinée présente une enquête plutôt bien menée et captivante. Les deux personnages pris dans une tourmente, doivent aussi résoudre un problème d’armoiries copiées. Les deux affaires liées offrent un suspense travaillé, un peu de rebondissements, de l’émotion et une chute maîtrisée. Le récit posé, captivant et bien découpé, offre également des informations sur l’histoire de l’art héraldique. Le dessin est tout aussi maîtrisé et plaisant, avec un trait fin, travaillé et un découpage efficace.

Le griffon est le deuxième tome de la série originale et captivante Hérauts, des éditions Delcourt. Un nouvel album dans lequel les deux hérauts poursuivent leur recensement des armoiries du royaume de France, tout en enquêtant sur un problème d’armoiries, et un meurtre.

