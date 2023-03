Maman pour le diner, la satire désopilante de Shalom Auslander

Le dernier roman de Shalom Auslander, intitulé “Maman pour le dîner”, est une satire désopilante qui ne laissera personne indifférent. L’auteur américain, connu pour son humour noir et sa plume acerbe, nous offre une histoire aussi absurde que touchante sur les liens familiaux et la transmission des traditions.

L’histoire suit Septième Seltzer, un éditeur new-yorkais paisible qui mène une vie tranquille avec sa femme et sa fille. Mais lorsqu’il apprend la mort de sa mère, il se retrouve confronté à une tradition ancestrale de sa communauté : manger sa mère lors d’un repas de fête. Bien que Septième ait une relation tumultueuse avec sa mère, il se sent tiraillé entre honorer cette tradition et se libérer du poids de son passé.

Allons nous manger maman pour le diner ?

Le roman est rempli d’humour grinçant et de situations loufoques qui ne manqueront pas de faire sourire le lecteur. Mais sous cette apparence légère se cache une réflexion profonde sur l’importance de la tradition et de l’héritage familial. Auslander utilise l’absurdité de la tradition cannibale pour poser des questions fondamentales sur la transmission de l’histoire et de la culture.

Au-delà de son caractère satirique, “Maman pour le dîner” est également un roman touchant sur les relations familiales. Auslander explore les traumatismes de l’enfance et la complexité des relations mère-fils à travers le personnage de Septième. Les souvenirs de son enfance et les séquelles laissées par sa mère sont dépeints avec une justesse qui rend l’histoire encore plus émouvante.

Le style d’écriture d’Auslander est incisif et percutant, faisant de “Maman pour le dîner” un livre difficile à lâcher une fois commencé. Les personnages sont bien développés et les dialogues sont ciselés avec humour et finesse.

En conclusion, “Maman pour le dîner”, réédité aux éditions 10/18, est une sacrée satire désopilante qui plaira à ceux qui ont le goût de l’humour noir et de l’absurde. Mais sous cette couche de comédie se cache une histoire touchante et profonde sur les liens familiaux et l’importance de l’héritage. Auslander est un auteur talentueux qui sait manier la plume avec brio pour offrir un roman à la fois drôle et poignant.

