Adopter un chien en refuge – Ed. Larousse

Adopter un chien en refuge est un guide incontournable, paru aux éditions Larousse, en mars 2023. Un ouvrage de Jennifer Parker, qui vient apporter des conseils et méthodes pour comprendre, apprivoiser, éduquer et rééduquer un chien de refuge.

C’est par un sommaire très complet que débute le guide, proposant ainsi cinq chapitres. Ensuite, une introduction présente la pensée de l’autrice et une partie de son vécu, pour comprendre pourquoi ce guide. Le premier chapitre vient s’articuler sur le fait d’adopter un chien de refuge, un choix important, et une expérience gratifiante. Aussi, après quelques explications des nombreux avantages par rapport à l’achat, un quiz vient apporter des réponses, pour savoir si l’on est prêt à cela. Ensuite, les différents types de chiens de refuges sont présentés. Que ce soit par la taille, l’apparence ou la provenance, les refuges accueillent tous les chiens. Aussi, l’âge, les origines, la santé sont des éléments importants à connaître sur le chien à adopter.

Le guide, pour adopter un chien de refuge, est assez complet, entre recommandations, conseils, méthodes, informations, répertoire… Il invite à passer le pas, pour adopter un chien de refuge, tout en proposant de savoir si l’on est prêt. Des questions trouvent des réponses pour s’apprêter à accueillir l’animal, le comprendre, l’accompagner… Des conseils permettent d’accueillir le nouveau compagnon chez soi et des méthodes d’éducation proposent d’établir une relation complice, avec le chien adopté. Enfin, des recommandations liées à son alimentation et sa santé sont données, pour apporter tous les soins nécessaires. Un répertoire des races canines vient compléter l’ouvrage riche et fort intéressant.

Adopter un chien de refuge est un guide très complet, des éditions Larousse, qui vient apporter toutes les réponses, et plus encore. Un ouvrage intéressant, avec des informations, des conseils, des méthodes, des quiz, pour se préparer à l’adoption, ne rien oublier et accompagner correctement le nouveau compagnon.

