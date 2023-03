Navillera Like a Butterfly – Tome 2

Navillera Like a Butterfly, série de la collection KBooks, des éditions Delcourt, se poursuit avec ce deuxième tome, paru en février 2023. Un ouvrage de Hun et Jimmy, qui propose de suivre un duo attachant, qui est aussi un webtoon à l’origine du drama disponible sur Netflix.

La femme de Shim reçoit sa belle-fille. La femme lui a apporté des côtes de bœuf, pour préparer la fête des moissons. La vieille femme est ravie, mais pense que sa belle-fille aurait dû en garder pour elle et sa famille. La femme la rassure, affirmant que Seongsan en a déjà commandé pour sa famille. Il est un peu tôt pour faire la marinade, mais les deux femmes en préparent une moitié, pour le repas du soir. Elles s’installent dans la cuisine, commençant à éplucher l’ail et couper d’autres aliments. La belle-fille demande comment va son beau-père, car cela fait déjà presque un mois qu’il a commencé la danse classique. La vieille femme semble dépitée, elle ne comprend pas ce qui passe par la tête de son mari, ces derniers temps. La belle-fille, quant à elle semble épatée par ce rêve d’enfant en train de se réaliser.

C’est une histoire touchante qui est à découvrir dans cet ouvrage. La rencontre d’un retraité obsédé par un vieux rêve et un talentueux jeune homme danseur de ballet. Deux personnages qui vont se porter l’un l’autre, s’entraider, malgré les différences. Découpée en plusieurs chapitres, la bande dessinée reste rythmée et agréable à découvrir. Le récit invite à en apprendre toujours plus sur eux, pour mieux les connaître et les comprendre. Ils en deviennent, de plus, plus touchants. Les situations, parfois amusantes, et d’autres plus émouvants, offrent une histoire agréable à découvrir. La danse classique est un élément important de ce récit et prend toute sa place, offrant aussi de beaux moments. Le dessin y aide aussi, avec un trait fin et élancé, suggérant un univers moderne, rond et plaisant.

Navillera Like a Butterfly est une série de la collection KBooks, des éditions Delcourt, qui se poursuit avec ce deuxième tome. Une histoire touchante entre un retraité qui veut réaliser un rêve d’enfant et un jeune homme, qui se soustrait à la dure réalité, tous les deux danseurs de ballet.

Lien Amazon