Le soulèvement du peuple résonne dans la cité. Le roi du Talion a bien du mal à rassurer ses sujets, car la maladie progresse malgré ses multiples opérations. Un monstre se nourrissant des « enfants des racines » est apparu. Billie et Tadeus, étrangement protégés contre le virus de l’eau, sont forcés à quitter la cité de Forenhaye, après l’assassinat des duchesses.

Second opus de cette incroyable trilogie de science-fiction. Tome final, 3 à paraître le 31 mai 23 aux Éditions Glénat.

Le décor :

Cité de Forenhaye… Un enfant des racines court à perdre haleine. Le monstre est là, et, au vu de la couronne qui sied à ses côtés, l’enfant comprend vite à qui il a à faire. Elle n’a d’autres choix que de lui souhaiter la bienvenue…

Deux mois après la fuite, on retrouve Tadeus et Billie aux portes de Damoclès. La principauté d’Orfèvre, où Tadeus connaît une scientifique possédant le matériel nécessaire aux investigations sur leur immunité. Le voyage fût long et compliqué. Des landes de désespoir. Un millier de migrants exploités jusqu’à ce que la « charogne » les emporte. Des pyramides de corps entassés que l’on brûle pour éviter la propagation du virus. Qu’est-ce que l’humanité, lorsqu’on doit survivre ??

Mais pendant qu’ils se reposent sur les terres de l’insurgée, un vaisseau approche. Des soldats en sortent, menaçant, n’écoutant même pas ce qu’a à dire Tadeus. Ils sont embarqués comme prisonniers, afin de travailler dans les mines de Charko d’Orfèvre. Près d’eux, d’autres prisonniers tatoués d’un étrange sinogramme.

Lors de l’exploitation du minerai, une des prisonnières est soupçonnée d’être contaminée. Elle est emmenée là où finissent tous les malades, au four. Enfin, c’est ce que croient Tadeus et l’enfant de cette pauvre femme. Car, lorsque celle-ci parvient avec les gardes dans une immense salle à la lueur rouge intense, elle constate que ce qu’elle pensait être sa fin, n’est que le début …

Le point sur la BD :

Une trilogie qui flatte nos mirettes, autant que nos neurones, mise en œuvre par Sylvain Ferret aux Éditions Glénat ! Un fabuleux mix entre Blade runner ; pour l’esthétique, l’ambiance aux jeux de lumières dans cet univers bien sombre. The last of us, en ce qui concerne le récit ; effondrement écologique​. ​Dégénérescence de l’humain à cause d’un virus provenant de la pollution. Deux âmes immunisées qui sont le seul « espoir » pour l’humanité. Et, GOT, pour les machinations, trahisons, entre les différentes « familles » !!!! Un super combo pour Talion, nous tient en haleine !

Ici, on continue de caresser l’espoir que les deux protagonistes principaux peuvent donner à l’humanité. Et l’auteur donne un aspect plus effrayant et inquiétant à ce second tome, avec la découverte dans les mines. En parallèle, on n’a pas un, pas deux, mais trois « plot twist » finaux qui nous vrillent la tête !!! On attendait que ça !

La conclusion :

Grands moments à prévoir ! Ce second tome de Talion aux Éditions Glénat n’a pas fini de nous titiller les neurones. Grâce à plusieurs révélations, on démêle petit à petit la chronologie des événements. Les causes du mal. Et son évolution. Reste à savoir comment les protagonistes principaux ont obtenu leur immunité. Ça promet pour le troisième opus à venir, intitulé « Cœur », sur lequel ceux qui ont commencé cette trilogie se précipiteront !! Une série philosophique sur l’humanité. Réflexive à souhait sur les débordements des technologies, du capitalisme … Magistrale !