La Madeleine de Marcel fête la journée de la femme

Parmi les évènements célébrant la journée de la femme aux alentours de Marseille, il en est un qui mérite le détour. Le samedi 11 mars 2023, la librairie-café La Madeleine de Marcel à Gémenos propose en collaboration avec l’association Unissons, une conférence autour de la femme, en compagnie de quatre auteurs régionaux de talent : Karine Soler, Flora Del Sol, Eva Marin et Denis Thomas. Ils évoqueront entres autres la place des femmes dans leur œuvre littéraire. Femmes fortes, femmes de caractère, femmes sensibles, les héroïnes de romans sont une source d’inspiration sans limite. Animée par le talentueux Florian Allain, la conférence débutera à 15h30, et sera suivie d’un goûter gourmand et d’une séance de dédicaces.

Les auteurs :

Karine Soler présentera Femme réveille-toi ta lutte continue – Histoires D’ELLES : Depuis Lilith, il y a eu du chemin parcouru par les FEMMES, néanmoins l’emprise masculine dans les sociétés primitives voire modernes est toujours présente de manière manifeste ou déguisée. Par cet essai sociologique, nous avons désiré poser les bases de l’évolution des FEMMES à travers le temps et l’espace en vue de permettre de vous façonner une idée sur la place de la FEMME française aujourd’hui et en devenir… Il s’agit de maintenir ainsi votre mobilisation pour préserver des droits durement acquis, mais aussi et surtout de rester en éveil.Car malgré des nettes avancées, la lutte est loin d’être finie. La FEMME doit encore progresser dans certains domaines tels que la parité sociale et professionnelle, le harcèlement sexuel et moral, les violences…

Flora Del Sol présentera Adamas : Depuis sa victoire contre les troupes françaises, la Principauté de Marseille vit grâce à l’exploitation des mines diamantifères de l’Estaque. Dans cette société patriarcale, Adamas, jeune femme rebelle tente de faire évoluer les mentalités. Sa quête de liberté va s’accélérer lorsque sera découvert le message « Sauvez-moi ! », gravé sur une gemme. Sortira-t-elle indemne de cette course contre la montre ? Avec ce septième roman Flora del sol nous offre une surprenante uchronie.

Eva Marin présentera Ely-Rosa : Suite à un choc émotionnel les deux vies d’Ely-Rosa se réuniront en une seule pour guider ses pas vers un avenir incertain ou seul la vengeance peut avoir sa place. Un thriller poignant qui plonge dans les méandres des sectes.

Denis Thomas présentera Songe au pays des mille et une nuits : « La folie serait d’être à nouveau loin de toi ! » Vingt-cinq ans après leur séparation, le hasard fait recroiser les chemins de Myriam et Abdel. Le temps a passé, chacun a fait sa vie et habite à présent en famille dans deux villes différentes. Contre toute attente et logique, les deux anciens amants décident de se retrouver et de passer quelques jours aux Émirats. Mais, est-il bien raisonnable de revivre la passion d’antan ? Y a-t-il un avenir pour ce couple ou bien faut-il juste profiter du moment présent sans se soucier du lendemain ? Au fil de ses réflexions et souvenirs d’enfance, Myriam trouvera enfin la réponse sur la route de Paris à Abu Dhabi. Né à Bastia en 1975, Denis Thomas nous fera découvrir, grâce à son expérience, divers endroits et cultures ayant chacune leurs spécificités. Il signe avec Songe au pays des mille et une nuits un premier roman prometteur.

La Madeleine de Marcel Cour des Granges Gémenos