Le livre des Je veux ! – Loulou & Cie

Le livre des Je veux ! est un petit livre cartonné, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un ouvrage de Soledad Bravi, paru en février 2023, qui aborde le sujet de la politesse, avec humour, entre une petite fille plutôt tyrannique et sa maman.

Une petite fille demande, de manière impolie, d’aller sur les genoux de sa maman… A table, cette même enfant exige qu’on lui donne à manger. Cependant, elle a déjà des petits pois dans son assiette et une petite cuillère à la main… Plus tard, la petite fille, se hisse sur la pointe des pieds pour réclamer qu’on la porte. Une autre fois, en sautillant, la jeune enfant veut qu’on lui fasse un câlin tout de suite. Un autre jour, la petite fille prend des livres dans la bibliothèque. Avec trois bouquins dans les bras, elle se rend vers quelqu’un pour qu’on lui lise une histoire.

Le petit livre carré et cartonné est facile à prendre en main, pour les tout-jeunes lecteurs, à partir de 2 ans. Le texte est tout aussi simple, proposant à chaque double page une illustration et une bulle. En effet, on retrouve une petite fille, dans des lieux et situations différents. Cette dernière s’exprime et exige pas mal de chose. C’est ainsi que l’on découvre ses paroles, qui manquent de savoir-vivre. Ainsi la politesse est au cœur de ce petit album. Les scènes amuseront les enfants, avec des contextes qui les interpelleront et qu’ils connaissent certainement ! Le texte est très simple, puisqu’il s’agit simplement de dialogue, offrant ainsi une bonne dynamique et une pointe de curiosité, pour connaître la suite. Le dessin est assez simple, cependant efficace, avec un univers plutôt coloré.

Le livre des Je veux ! est un petit album cartonné, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un ouvrage amusant, qui s’amuse de la bienséance, avec une enfant exigeante, un brin tyrannique. Mais la relation reste belle avec une maman prévenante et douce…

