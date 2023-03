Partagez





Recueillis par les Ripper de la tribu du chêne, Junk et Crap engagent leur voyage à leur côté pour parvenir jusqu’au Bosquet. Mais, malheureusement, ils sont également rattrapés par la tribu de l’Aulne dont les intentions sont moins pacifiques. Pour couronner le tout, ils sont attaqués par d’énormes wendigos, et lorsque Junk tente d’aider ses nouveaux amis/es, c’est Borthos, le chef de la tribu de l’Aulne qui s’y met !!!

Un second volume pied au plancher, tout en combats titanesques, et haute trahisons !!! Paru depuis le 20 janvier 23 aux Éditions Ankama. (+13)

Le décor :

On dirait bien que le ripper Lance a un petit crush amical sur Junk !! Lorsqu’il entend sa voix, il comprend que celui-ci a rebroussé chemin pour les aider. Mais, la tribu de l’Aulne est loin d’être dans le même cas que Lance. La confiance n’est pas de mise, car ils sont persuadés que cet être découvert dans la région la plus invivable, n’est autre qu’un monstre de plus parmi les wendigos.

Junk se retrouve confronté au colossal Borthos. Le combat est plus que violent, et le jeune homme a du mal à retenir les coups du ripper en chef. Pourtant, Borthos commence à fatiguer lui aussi, il n’en revient pas de la capacité de Junk à encaisser. C’est là que Crappy a une idée de génie. Apporter le masque de Ripper trouvé précédemment à Junk.

La tache s’avère difficile. Mais, il réussit à résonner Billie, en actant sa carte « culpabilité » pour quelle l’aide à s’approcher au plus près de son ami en plein combat !!! Malheureusement, cela ne suffit pas, et même si Borthos est touché, Junk finit prisonnier dans la monture de la tribu de l’Aulne pour être trainé jusqu’au Bosquet.

Là, Lance compte bien le faire engager comme Ripper … Tandis que Borthos souhaite s’en servir pour monter dans la hiérarchie du Bosquet en l’offrant au Patriarche !!! Mais, Crappy, caché dans une jarre d’osier veille …

Le point sur le manga :

Toujours aussi explosif et drôle. L’univers du récit ne se situe plus seulement dans le petit monde de Junk et Crappy comme dans le premier tome de Ripper. Après les présentations avec ses deux personnages attachants et assez uniques, il s’étend à présent sur un monde insoupçonné par les deux protagonistes principaux. Le lecteur découvre une société dystopique fondée par un « Patriarche » d’origine inconnue, un peu comme Junk et Crappy !!! Et, dans cette société, les deux compères sont une sorte d’aubaine pour chacun !

Jeronimo Cerudo base son récit sur les buts cachés de ses tribus, les trahisons, et sur la relation renforcée entre Lance et Junk. On reste dans le flou quant à l’origine de ce jeune homme. De cette société. Et des intentions réelles de chacun des personnages. Mais peut être le découvrirons-nous dans le troisième opus à venir aux Éditions Ankama !

La conclusion :

On aime cette façon qu’à l’auteur de décrédibiliser le gros méchant en le rendant un brin ridicule !!! Cette pointe d’ironie appréciable permet à cette série Ripper aux Éditions Ankama, d’être plus que sympathique. En plus d’être follement dynamique et explosive de par les combats engagés et des capacités des Rippers.