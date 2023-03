Après-shampoing Pink Paradise Les Secrets de Loly

Prendre soin de ses cheveux, c’est souvent tout une histoire. Les Secrets de Loly l’a bien compris, surtout concernant les cheveux texturés. Découvrez son après-shampoing Pink Paradise pour démêler ses longueurs avec douceur.



À propos des Secrets de Loly

Les Secrets de Loly est une marque créée en 2009 par Kelly. Celle-ci est passionnée de cosmétiques naturels home made et a à cœur d’aider les femmes et les hommes à prendre soin de leurs cheveux texturés. C’est pourquoi elle pense et crée ses produits elle-même dans le but de répondre aux besoins réels des personnes aux cheveux texturés. Des produits aux actifs naturels sans sulfate, silicone, alcool et huile minérale pour faire ressortir la vraie nature du cheveu. Aujourd’hui, Les Secrets de Loly connaît une croissance exponentielle grâce à un process industrialisé afin de répondre à la forte demande ainsi que des produits labellisés ECOCERT COSMOS Natural.

L’après-shampoing Pink Paradise

Avec le mouvement My Hair My Power, Les Secrets de Loly invite à s’accepter, s’affranchir des injonctions et s’aimer entièrement ! Mais quand les cheveux sont emmêlés, qu’ils sont un véritable sac de nœuds, il est peut-être un petit peu plus difficile de les aimer…

Dans cet après-shampoing, Les Secrets de Loly rassemble des supers ingrédients tels que la provitamines B5 ainsi que des huiles végétales de jojoba et d’amande douce pour démêler avec douceur et amour les longueurs.

Formulé à 99,2 % d’origine naturelle, l’après-shampooing Pink Paradise est parfait pour démêler et nourrir intensément les cheveux. Et croyez-moi, j’en ai testé des soins capillaires qui promettaient monts et merveilles sans résultats. Sur des cheveux très bouclés qui sont un enfer à coiffer, cet après-shampoing Pink Paradise a rempli toutes ses promesses ! En effet, il contient une synergie d’huiles d’amande douce et de jojoba qui fortifie, adoucit et répare la fibre capillaire.

Après avoir bien réparti le produit sur ma chevelure, je laisse poser quelques minutes et c’est parti pour le brossage. Et contrairement à mes dernières expériences de produits du commerce, j’ai réussi à démêler mes cheveux très facilement ! De plus, j’ai beaucoup apprécié son odeur d’agrumes qui rend le moment très agréable.

Côté composition, en plus des huiles végétales précédemment citées, l’après-shampoing Pink Paradise réunit plusieurs ingrédients très bons pour les cheveux. En effet, l’aloe vera apporte toute l’hydratation nécessaire aux cheveux. De son côté, la provitamine B5 est un actif fortifiant, gainant et réparateur. Il rend les cheveux brillants, souples et faciles à coiffer. Enfin, la glycérine permet de retenir l’hydratation dans la fibre capillaire.