La Madeleine de Marcel à Gémenos fête “L’amour dans tous ses états”

La Madeleine de Marcel est un lieu convivial, au charme particulier situé à Gémenos, magnifique village proche d’Aubagne. Cette Librairie-salon-de-thé chaleureuse et gourmande organise dans le cadre des goûters littéraires de l’association Unissons, un évènement qui célèbre “L’amour dans tous ses états” le samedi 11 février 2023 de 15h30 à 18h00. Cette rencontre sera animée avec talent par Florian Allain.

Pendant ce goûter littéraire “L’amour dans tous ses états“, vous pourrez déguster les délicieuses pâtisseries faites maison et découvrir quatre auteurs de l’association aux styles divers et variés, mais dont le dénominateur commun est l’amour : Gwen Delmas, Laure Enza, Jean Marc Pons, et Sophy Rubio.

Gwen Delmas : Passionnée de lecture et d’histoire, de sport et de culture celtique, Gwen Delmas vit dans le Sud de la France avec sa tribu. Elle écrit depuis toujours les histoires qu’elle aurait eu envie de lire. Elle aime les héroïnes piquantes et qui sont plus coriaces qu’il y paraît et les héros qu’on adore autant aimer qu’on a parfois envie de les détester.

Publiée depuis 2017, Gwen est aussi depuis 2016 la rédactrice du blog Melimelo de Gwen et depuis 2020 la narratrice du podcast du même nom. Vous pouvez retrouver ses cinq premiers romans aux Editions Addictives et à partir de l'été 2022 chez Black Ink éditions.

Ses romans : Noël toi et moi, Perfect Boss, L’inconnu aux yeux de loup, Sex Friends pas de contraintes que du plaisir et Boss challenge aux éditions Addictives et Dark Angel tome 1 Bridgelight et Dark Angel tome 2 Take me home aux Editions Black Ink.

Laure Enza : “J’écris des comédies dramatiques contemporaines (aussi appelées feelgood) qui retracent des tranches de vie, au moment où l’héroïne principale prend un nouveau départ. Je parle de sujets graves, mais avec humour et optimisme. J’écris également des romans jeunesse de science fiction qui retracent le destin de héros hors du commun dans un monde post apocalyptique. Ce sont surtout des romans d’aventure et de quête initiatique.” Son roman feelgood “Comme un parfum d’immortelle” a remporté le prix de la “Plume Francophone”, et sa saga “Les Chroniques du Monde-Hors” rencontrent un très beau succès, à la hauteur de son talent !

Jean-Marc Pons : auteur, compositeur, photographe et il s’essaye à l’écriture depuis deux ans environ. Depuis l’année 2020 il a publié en autoédition sous l’alias JMP de nombreux ouvrages aux univers différents dont : 1 livre d’anecdotes et courtes nouvelles, 3 pièce de théâtres (provençales), 5 romans. Et il doit en faire paraitre un dixième dans les jours prochains. Il possède à son actif 4 albums de musique (chanson française, pop, country) et il a fait une expo (tableau photo) assez intimiste, il possède un millier de photos notamment sur la région Paca.

Sophy Rubio : Née le 1er septembre 1980 à Harfleur (76), Sophy Rubio a rejoint sa région d’accueil, la Provence, en 1999. Elle habite aujourd’hui à Pelissanne, entourée de ses deux fils, de son mari et de ses nombreux animaux. Professeure agrégée d’histoire-géographie, elle est également auteure de romans, nouvelles et poèmes.

Mon boss est à croquer : Francesca est une jeune femme piquante, ambitieuse et pleine d’espoir. En 2016, elle démissionne du restaurant où elle travaille pour créer sa propre entreprise de Chef à domicile. Échaudée par des situations insolites et parfois déconcertantes, cette expérience la gratifie d’une nouvelle confiance en elle. Après quelques mois, Francesca se laisse tenter par une aventure singulière. Son meilleur ami, Mister T., a repéré une place en or : chef cuisinière à plein temps chez monsieur Brin, un riche propriétaire. Seulement voilà : le job s’avère moins facile que prévu ! Les jumelles de ce séduisant veuf ne l’accueillent pas comme elle l’aurait espéré ! Elles tentent de lui mener la vie dure, mais c’est sans compter sur la bonne humeur et l’humour de notre héroïne. Son arrivée dans la villa des Brin bouleversera la destinée d’une famille entière. Au fil des mois, ils apprendront à vivre ensemble pour le pire…et le meilleur !

Ce nouvel événement sera l’occasion de partager un moment convivial où l’Amour sera mis à l’honneur : amour de l’autre, amour de la musique, amour de la nature, amour de la lecture, amour des voyages etc…