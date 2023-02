Dracula – Le mythe vampirique aux Éditions Glénat

Même si chacun connaît pertinemment l’histoire du plus connu des vampires : le comte Dracula, il est toujours incroyable de découvrir ses différentes adaptations. Que ce soit cinématographique ou écrit, c’est toujours un récit de légende passionnant.

Ici, Georges Bess s’attaque à la légende, dans une édition augmentée, publiée aux Éditions Glénat, comportant une des nouvelles inédites de Stoker.

Replongez dans ce chef d’œuvre gothique et redécouvrez ce vampire, ancien alchimiste, depuis le 19 octobre 2022, aux Éditions Glénat.

Le décor :

Le cimetière sur la falaise…

Depuis que son promis, Jonathan a embarqué pour la Transylvanie, Mina se ronge les sangs. Aussi, sa douce amie Lucy l’invite à passer la saison, à Whitby, où elle réside. Cela lui fera du bien de changer d’air. Mais Mina ne peut s’empêcher d’être inquiète, sans nouvelles depuis bientôt quatre semaines. Et, son seul réconfort est de passer son temps dans le cimetière qui surplombe la ville. De cet endroit, elle a une vue splendide de toute la baie. Et, quelquefois, les « vieux » du village, probablement d’anciens marins, viennent et racontent quelques histoires qui la divertissent. Dame blanche, fantômes, cloche de bouée alertant sur un navire en perdition… Des récits qui lui permettent d’oublier un peu son désarroi.

Ce jour-là, c’est un ancien marin ayant participé à la bataille de Waterloo. Un vieux monsieur, fort bien habillé, et à la langue bien pendue !! Exactement ce qu’il fallait. Alors qu’elle attend des histoires de pêche à la baleine, c’est avec surprise, que celui-ci lui donne rendez-vous deux jours plus tard, pour lui conter quelques légendes.

Aussi, le cœur lourd et l’âme en peine, toujours sans nouvelles de son bien-aimé, elle retourne, accompagnée de Lucy, au cimetière. Là, un trio de vieux marins commence à dévoiler les secrets des écrits des pierres tombales…

Deux mois plus tôt …

On retrouve Jonathan Hacker, dans un train, en direction du district où il a été convié par un mystérieux comte …

Le point sur la BD :

Une superbe œuvre de collection ! Georges Bess donne encore plus de profondeur et de noirceur à l’histoire de ce vampire légendaire. Déjà par son style graphique, aérien et excessivement sensuel. Comme des tatouages noirs d’une beauté inquiétante prenant vie sur des feuilles vierges et blanches. Une empreinte qui sied parfaitement au sujet et magnifie terriblement cette version de Dracula aux Éditions Glénat.

Il en fait une œuvre de collection, et sa version fascinante, sectionnée, reprend chaque chapitre de l’histoire originale en permettant de faire monter la tension crescendo, et de ressentir le malaise insidieux des personnages. Il nous envoûte totalement et rend l’œuvre aussi voluptueuse qu’effrayante.

La conclusion :

Un superbe collector pour les amateurs du genre. Je reste fascinée par cette version luxueuse et absolument magnifique du plus connu des princes des ténèbres !!!! Pourtant, grande amatrice, j’ai vu, lu, une ribambelle de versions différentes du thème. Mais ce Dracula de Bess aux Éditions Glénat est le plus représentatif dans le fond comme dans la forme du récit original. Les bonus finissent de parfaire le bonheur de lire une œuvre aussi fabuleuse !!! Elle sera​, certainement,​ mon nouveau « précieux »​, comme le votre lorsque vous l’aurez mis entre vos mains délicates !​ À couper le souffle …