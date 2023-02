L’épée, la famine et la peste, d’Aurélie Wellenstein

Découvrez le premier tome du nouveau dyptique d’Aurélie Wellenstein : L’épée, la famine et la peste. Un roman de fantasy intrigant à ne certainement pas ouvrir si vous êtes arachnophobe !

Résumé

Depuis un demi-siècle, le royaume de Comhghall s’enfonce dans un âge sombre : les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans les toiles d’araignées, et les tarentas tissent dans l’esprit des hommes, les condamnant à s’étioler dans la mélancolie et les idées noires.

Trois êtres brisés deviennent la cible d’une population aux abois.

Un garçon possédé par l’esprit d’un loup.

Une jeune fille soupçonnée d’avoir les pouvoirs d’une araignée.

Un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son fils vit dans l’œil d’un cerf…

Pourchassés par le chef de l’Inquisition et son archère, ils vont devoir s’allier pour survivre. Mais sont-ils des bouc-émissaires ou, au contraire, trois redoutables fléaux qui porteront le coup de grâce à ce monde agonisant ?

À propos du livre

Publié chez Scrineo, L’épée, la famine et la peste est le premier tome d’un dyptique écrit par Aurélie Wellenstein. Celle-ci est une autrice aguerrie, et ce roman est loin d’être sa première histoire dans l’univers de la fantasy. Pour son huitième roman paraissant chez Scrineo, l’autrice nous emmène dans un royaume envahi par les araignées. Des tarentas qui tissent dans l’esprit des hommes pour les condamner à l’errance et au désespoir. Mais les araignées capturent également les humains qu’elles enferment dans des cocons de soie jusqu’à les étouffer. Et des villages anciennement peuplés d’une atmosphère médiévale se transforment en cimetière totalement envahi par les toiles.

C’est dans cet univers que s’ouvre L’épée, la famine et la peste, et plus précisément sur un premier personnage. Cillian est un jeune garçon frêle et orphelin, que ses pairs harcèlent violemment. Il va rencontrer Sulyvahn, un ancien mercenaire tueur en deuil de sa femme et son enfant, puis Erin, une fille de tarenta délaissée par son père ivrogne. Trois personnages qui n’ont, a priori, aucun point en commun. Et pourtant, ils vont se retrouver embarqués dans une aventure où leur principale préoccupation est de survivre.

Mon avis

Je ne vais pas vous cacher que L’épée, la famine et la peste ne m’a pas convaincue de prime abord. Je trouvais le résumé prometteur, et pourtant j’ai mis presque la moitié du roman à vraiment entrer dedans. L’introduction des personnages est à la fois longue, et un peu décousue. J’avais du mal à comprendre quel pouvait être leur lien, ou comment celui-ci allait se créer. On les découvrait plus ou moins en même temps, les chapitres sautant de personnages en personnages, ce qui m’a beaucoup perturbée. Il leur faut presque la moitié du roman à se rencontrer, ce que j’ai trouvé assez long. Mais j’avoue qu’une fois que ce fut le cas, tout est devenu bien plus intéressant. Et je ne peux nier qu’arrivée aux trois quarts du livre, je n’avais plus du tout envie de le lâcher !

L’ambiance médiévale du roman m’a permis d’assez bien m’imaginer les lieux, les bruits, quelques odeurs. J’arrivais un peu moins à me représenter les personnages et certaines descriptions de tarentas ceci-dit. Mais le concept même des tarentas, ces araignées tisseuses, m’a beaucoup plu !

Je regrette quelques facilités et longueurs, mais globalement, L’épée, la famine et la peste est un roman de fantasy très intéressant. Je me suis facilement attachée aux personnages, et la fin me donne clairement envie de lire la suite ! Ça tombe bien, puisque le tome 2 sort le 16 Février en librairies !