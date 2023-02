Monsieur Apothéoz : Malédiction ou provocation !! Éditions Glénat

Lorsque Monsieur Apothéoz, un jeune homme dont la famille est poursuivie par une sorte de mauvais œil, rencontre Antoine Pépin, écrivain du « mieux-vivre », ça promet du lourd !! Surtout quand vient s’ajouter au duo, une amourette de jeunesse avec un “trouble explosif intermittent” !!

Un one shot jouissivement cynique, assez dramatique mais tellement insolent, qu’on ricane gentiment à sa conclusion !!! À retrouver aux Éditions Glénat, dans le catalogue Vent d’Ouest, depuis le 11 janvier 22 !!

Le décor :

Les toits d’un village…

Dans la salle de classe, le professeur commence à faire l’appel. Assis sagement à sa place, discret, Théo Apothéoz meurt de jalousie à cause de Dumont. Un de ses camarades de classe à qui tout semble réussir : meilleur en sport, en classe… Le blond pathétique bon en tout qu’on ne peut que détester parce qu’en plus, il a toutes les filles à ses pieds ! Et surtout, parce que lui, il ose parler à Camille, le plus grand crush de Théo. Un petit caractère bien placé, une fille explosive, qui n’hésite pas à balancer des claques aux garçons qui s’y frotte d’un peu trop prêt !!!

Théo est tellement fou d’elle, qu’il a même épousé totalement la passion de sa dulcinée : le violon. Même s’il déteste ça, c’est le seul moyen qu’il a trouvé pour passer plus de temps avec elle. Elle est si douée ! Pourtant, ses parents ne lui permettent pas de s’inscrire au conservatoire.

Le jeune garçon vit seul avec son père depuis que sa mère est partie rejoindre les anges. Et, dans la famille, on ne peut pas dire que les « hommes » ont de la chance. Cela fait des générations que chacun d’eux finit ses jours d’une manière plutôt… Dramatique. C’est le cas de son père : bouteille de vin oblige ! Aussi pour conjurer le sort, Théo souhaite changer de nom. Mais ce n’est apparemment pas du goût du tribunal…

La vie continue. Doucement… Jusqu’à ce que tout se précipite d’un seul coup, dans une avalanche de quiproquos, d’événements dramatiques et de la rencontre d’un écrivain qui va changer son destin…

Le point sur la BD :

Monsieur Apothéoz amène aux lecteurs une sorte de souffle épique sombre mêlé d’enthousiasme !!! Ce mélange de sentiment vous traverse à la lecture du scénario de Julien Frey. Ça part de ce jeune homme tellement insignifiant, effacé à cause de cette idée de malédiction du nom dans sa famille. Comme quelque chose à laquelle on croit si fort qu’on le provoque. Puis, petit à petit, ça se transforme en rencontres et en malchances dues au hasard. Déroulant en cascades un destin assez étonnant. Pour finir, comme le titre, publié aux Éditions Glénat, dans une sorte d’apothéose… Indécente !!!!

Mais que c’est bon !! Les personnages principaux sont attachants malgré les faits racontés, et on embrasse totalement tous les bienfaits et méfaits du récit !!!

Dawid a le sens de l’image !! Il nous balade dans un décalage de tonalité et de planches surprenantes. Un « montage » assez carré et défini ou follement « fouillis » pour nous faire ressentir l’état d’âme du perso principal, en même temps que cette narration intime ! Ça bouillonne tant dans les dialogues que dans le coup de crayon !!

La conclusion :

Un coup de cœur pour ce one shot aux Éditions Glénat, dans leur catalogue Vent d’Ouest, si spécial !! Monsieur Apothéoz, entre suspense et tension, possède cette intrigue qui s’effiloche au fil de la lecture, dans une ambiance charmante et tragique à souhait. Pour finir en coup de théâtre total !! Une belle surprise pour cette œuvre divertissante et ce personnage, (même s’il est quelque peu maudit), terriblement charmant !!!