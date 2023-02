Rock En Seine 2023 – Programmation du Festival

Partagez





Les 23, 25, 26 et 27 août 2023 le Domaine National de Saint-Cloud vibrera au son des concerts de Billie Eilish, The Strokes, Placebo, Florence + The Machine, The Chemical Brothers…

ROCK EN SEINE 2023

Du 23 au 27 août 2023

Domaine National de Saint-Cloud (92)

Pour fêter ses 20 années, le festival ROCK EN SEINE, fait très fort ! Le 23 août promet une ouverture “ROCK en BOLESQUE” avec Billie Eilish, 21 ans, un Oscar et une quantité de Grammys, qui s’affiche en haut d’affiche, pour un concert exceptionnel et unique en France ! Mais bien sûr, elle ne sera pas seule. Une programmation 100% féminine réunira les artistes les plus en vue et les plus prometteuses, dont Girl In Red, Tove Lo et Hannah Grae.

Pour lancer ce magnifique week-end de festival, vendredi 25 août, Rock en Seine est fier d’accueillir un groupe culte ; PLACEBO ! 11 ans après leur dernier passage au festival et 11 M d’albums vendus à travers le monde. Ce même jour, le Domaine de Saint-Cloud vibrera au son du groupe de punk hardcore Turnstile, de la suédoise Fever Ray qui défendra les couleurs de son troisième album, et de Bertrand Belin dont le son de sa pop est d’une classe inégalable.

Le samedi 26 août, fidèle à la tradition d’un festival éclectique, Rock en Seine accueillera les sons électroniques et furieusement dansants des Chemical Brothers, et de la DJ belge et productrice Charlotte De Witte. La grande prêtresse Florence & The Machine, est également attendue tout comme la douceur de la voix angélique de Tamino, qui viendra trancher avec les sons électriques des Yeah Yeah Yeahs, enfin de retour après de longues années d’absence. Ils côtoieront ce soir-là, le punk britannique décapant de Dry Cleaning et l’inclassable Flavien Berger, qui complètent cette affiche exceptionnelle.

Dimanche 27 août. Une grande et mémorable journée en perspective, Les Strokes seront là pour un concert unique en France… enfin ! Tête d’affiche de cette soirée de clôture, ils auront mis 20 ans pour venir fouler les pelouses et la scène d’un festival qui comme eux est né à l’orée des années 2000. Et les cinq new-yorkais ne seront pas seuls : les époustouflants Foals, la divine Angel Olsen, mais également la sensation Wet Leg et les impressionnants The Murder Capital.