Conférence sur la transition énergétique à la Librairie Prado Paradis

Si vous demandez à un marseillais quelle est la plus belle librairie de Marseille, il vous répondra sans conteste La Librairie Prado-Paradis. Le nom à lui seul fait rêver n’est-ce pas ? Son propriétaire, Frédéric Pietri vous y accueille avec un sourire à fossettes et beaucoup de professionnalisme. Cet antre de la culture lance une série de conférence animées par des auteurs locaux, dont la première cession aura lieu le samedi 18 mars 2023 à 15h autour d’un thème d’actualité : la transition énergétique.

En partenariat avec l’Association Unissons, la Librairie Prado-Paradis a accordé sa confiance à l’auteure marseillaise Dominique Guenin, une romancière prolifique qui vous présentera son univers littéraire fait de divers genres comme la poésie, la fantasy, le polar archéologique, les romans jeunesse. A 16H00 précises, vous pourrez assister à sa conférence autour de son livre “UN SOURIRE POUR CHULUUN“. Elle vous parlera du contexte particulier dans lequel se déroule son récit de fiction : l’exploitation des terres rares en Mongolie Intérieure pour actionner, chez nous, la transition énergétique..

Rassurez-vous, rien de scientifique, rien de politique, rien de stigmatisant non plus, juste les mots et les recherches d’une auteure qui s’interroge sur l’avenir de notre planète au travers de son dernier roman de suspense…mais une aventure humaine avant tout et des personnages singuliers pour titiller votre curiosité et votre sensibilité.. Rendez-vous à 16H pour la conférence de Dominique Guenin … et tout le reste de la journée pour discuter avec elle de cet ouvrage et des autres.

Le pitch du roman Un sourire pour Chuluun:

L’appel désespéré de son ami d’enfance, entraine une journaliste française à l’autre bout du monde, en Mongolie Intérieure. Les messages incongrus qu’il lui envoyait depuis quelques mois, prennent soudain valeur d’indices.

Francis était un amoureux de la nature, un idéaliste qui rêvait — sans naïveté — d’un monde où la bienveillance humaine et le respect de la Terre pourraient triompher.

Qu’a-t-il cherché à lui dire ? Pourquoi cette peur indicible lors de son dernier coup de fil ? Où est-il à présent ?

Cyrielle est bien décidée à répondre à ces questions et embarque pour la Mongolie Intérieure, sous couvert d’un article à réaliser pour le Journal télévisé de sa chaîne.

Vous pouvez confirmer votre présence (entrée gratuite) par mail sur : unissons13@gmail.com. La conférence sera suivie d’un échange avec l’auteure et d’une séance de dédicaces.

Librairie Prado-Paradis 19 avenue de Mazargues 13008 Marseille