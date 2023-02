Les petits bains de Provence : des produits d’hygiène au top

Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une super marque que nous avons découvert récemment : Les Petits Bains de Provence. Contrairement à leur nom, il n’y a pas que des produits pour le bain. Leur gamme de produits d’hygiène est assez large (gel douche, savon, bain, baume pour les mains …) et vous allez forcément adorer, le tout à petit prix !

Il faut savoir que les produits Les Petits Bains de Provence sont respectueux des traditions du terroir Provençal et qu’ils sont élaborés à partir de matières premières d’origine naturelles soigneusement sélectionnées.

Bain moussant Relaxant aux huiles essentielles – 500 ml – Entre 6 et 8€

Envie d’un bain hyper méga relaxant ? Je vous le dis tout de suite, vous allez kiffer ce bain moussant. Il est formulé à base de 4 huiles essentielles : de Lavandin, de Menthe, de Sauge et de Camphre.

L’huile essentielle de Lavandin et le camphre sont utilisées traditionnellement pour calmer et soulager les douleurs. Celle de menthe a des propriétés toniques et rafraichissantes. La sauge quant à elle améliore la circulation sanguine. On est sur des odeurs un peu fortes mais tellement agréables associées ensemble.

L’utilisation est simple : il vous suffit de mettre un peu de ce produit dans votre bain un peu tiède (ou carrément chaud pour celles qui adorent ça) puis on remue pour obtenir une belle mousse. Et qu’est ce que j’adore quand ça mousse bien ! Plongez dans votre bain et laissez vous aller à la rêverie et la détente. Et vous voilà toute neuve et prête à repartir du bon pied ! Détente assurée.

En plus, la bouteille est graduée, on sait alors exactement quelle dose mettre pour un bain ! Et ça c’est vraiment agréable.

Gel douche surgras sans savon au lait de chèvre – 1L – 6,00€

Voici un produit un peu multifonction : il fait à la fois le corps, les cheveux et les mains !

Ce gel douche unique ne contient pas de savon et a un pH neutre pour une protection optimale. Enrichi en lait de chèvre bio, cette formule efficace permet un nettoyage hydratant tout en respectant la peau et le cuir chevelu et en ayant des vertus anti-imperfections.

On apprécie son très gros gabarit puisque nous avons une bouteille d’un litre. En plus son tout petit prix à 6€ est vraiment exceptionnel par rapport à sa taille.

Au début j’avais un peu peur de l’odeur du lait de chèvre et finalement on est sur quelque chose de très doux, très subtil et de très fin. J’ai adoré l’utiliser ! Il laisse la peau toute douce sans tirailler, les cheveux sont bien nettoyés (j’ai toujours un peu peur des produits dit multifonction) et l’odeur est super agréable. On valide !

Savon liquide de Marseille – Grenade – 500ml – entre 3,50 et 6€.

Alors là, je dis “mama mia”. Quand j’ai senti l’odeur de ce savon liquide à la grenade, j’ai tout de suite craqué ! On est sur quelque chose de très fruité et c’est juste divin. Là je n’avais qu’une envie : me laver les mains toute la journée avec !

Avec ce savon liquide, vous pouvez tout aussi bien vous laver les mains mais aussi le corps avec. Vous resterez bien dans la salle de bain juste pour sentir son odeur ! En plus, il laisse les mains toutes douces.

Il faut savoir que Les Savons Liquides Les Petits Bains de Provence sont fabriqués à l’ancienne selon la méthode de Marseille, cuits au chaudron sous la responsabilité d’un Maître Savonnier et naturellement glycérinés. Sachez aussi que les savons liquides Les Petits Bains de Provence sont fabriqués en Provence sans aucune trace de parabène, d’huile de palme ou de sulfate. Vous kiffez, vous aussi ?

Il existe bien évidemment d’autres parfums tout aussi gourmands : rose, fleur d’oranger, thé blanc, vanille miel, ananas, lavande, Alep, aloé Vera, violette etc… Je suis certaine que vous allez trouver votre bonheur.

Baume main à la coco – 50 ml – entre 7,90 et 9,90€

Là encore, nous sommes sur un produit Must have qui m’a fait tourner la tête.

Si vous cherchez une crème pour les mains qui nourrit, protège et adoucit vos mains contre le dessèchement, ne cherchez plus ! En plus, je ne vous parle pas de son odeur de coco à tomber par terre (ne vous faites pas mal en tombant quand même…)

La coco et le beurre de karité, qui font partis de la formule de ce baume, sont des produits idéaux pour lutter contre la peau sèche. Et c’est parfait pour l’hiver (et toute l’année ne l’oublions pas). Vous allez forcément adorer.

On est sur une texture riche et onctueuse qui pénètre facilement la peau. Elle laisse les mains douces sans effet gras. De quoi être sous le charme (sans compter qu’on va vouloir vous croquer …)

Le baume pour les mains existent aussi à l’huile d’argan, à l’amande, à la lavande.

Pain de savon de Marseille – Monoï – 1,80€

Vous préférez un savon solide ? Pas de souci ! Les petits Bains de Provence ont aussi ça dans leur manche ! Et celui là va vous emmener directement sur une île avec son odeur de Monoï.

Vous pouvez l’utiliser aussi bien pour les mains que pour le corps. Comme tous ces amis, il est fabriqué à l’ancienne à savoir cuit au chaudron sous la responsabilité d’un maître savonnier.

On ne va pas vous vanter les mérites du savon de Marseille, nous savons que vous les connaissez déjà ! Mais sachez qu’il permet un nettoyage efficace tout en respectant l’épiderme. Votre peau va vous remercier vivement.

Il existe d’autres senteurs : amande, lavande, figue …

Comme vous avez pu le constater, j’ai été enchantée de découvrir cette large gamme de la marque “Les Petits Bains de Provence”. On voyage sans bouger de chez soi tout en respectant et nettoyant notre peau. Et les odeurs des produits, oh lala ! C’est doux, agréable, fruité, parfumé. On valide quoi !

Vous pourrez trouver les produits dans votre parapharmacie habituelle. Alors foncez vite !

Plus d’infos sur leur site : https://www.lespetitsbainsdeprovence.fr