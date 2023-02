Thalgo : évadez vous avec le rituel Mer des Indes

La Gamme Mer des Indes de THALGO vous invite à entamer un rituel rééquilibrant pour un moment bien-être chez vous. Offrez à votre esprit et à votre corps la chance d’une harmonie inespérée grâce à une terre sacrée : celle d’Inde. On vous en dit plus !

Inspirés par l’Ayurvéda, le rituel Mer des Indes regroupe 4 produits : une pâte exfoliante au gingembre, une huile de modelage délassante, un baume soyeux hydratant et une huile de douche aromatique dont les fragrances enveloppent le corps avec des notes de santal ambré.

Pâte exfoliante au gingembre – Mer des Indes – 270gr – 42€

On commence notre rituel par la pâte exfoliante au gingembre.

A la fois huileuse, fondante et épicée, elle associe poudre de gingembre, sels marins et sucre, pour exfolier et nourrir délicatement la peau.

Au départ, j’avoue avoir eu peur de l’odeur du gingembre, je pensais que ce serait très fort et finalement pas du tout ! On est sur une odeur très douce le tout agrémenté par une odeur épicée de santal ambré qui nous emmène directement en Inde. A chaque fois que je l’utilise sous ma douche, c’est un véritable plaisir. Quand je met la pâte sur mon corps, au début elle est assez “dure” puis au fur et à mesure, la pâte fond. Cela laisse sur la peau un aspect satiné totalement dément.

La peau est douce et nourrie et débarrassée de ces impuretés. Il est recommandé de faire un gommage avec la pâte exfoliante entre 1 à 2 fois par semaine (mais j’avoue que je préférerais tous les jours tellement j’en suis fan). Vous pouvez l’appliquer aussi bien sur peau sèche que sur peau humide.

Huile de douche aromatique – 150 ml – 25,50€

On continue notre voyage avec cette huile de douche aromatique. Et elle porte très bien son nom ! Avec ses huiles essentielles de coriandre, sauge et cyprès, ainsi qu’un extrait de lotus sacré, l’Huile de Douche “Mer des Indes” de Thalgo se transforme en une mousse nettoyante, légère et confortable. Divinement agréable, on vous le dit !

En utilisant cette huile de douche, on se sent comme dans un spa. Enveloppée, chouchoutée, choyée. C’est fou comme un produit peut nous faire nous sentir bien !

La peau est douce, satinée avec une délicate odeur de santal ambré qui nous transporte en Inde sur les étals d’un marché. Je ne sais pas pourquoi j’ai cette vision, mais sous la douche je me sens transportée ailleurs grâce à cette huile.

Huile de modelage délassant – 100 ml – 39€

Après une journée fatigante, vous allez adorer utiliser cette huile modelante. Avec son parfum raffiné et subtil d’ambre, votre corps va vous remercier de l’utiliser. On est sur une texture fine et non grasse, ce qui est très agréable. Vous pouvez l’utiliser sur tout le corps. Personnellement j’adore la mettre sur les jambes qui ont tendance à être bien gonflées en fin de journée. Cela me délasse et me fait un bien fou.

Et vu que je suis généreuse avec moi même, je m’offre un massage complet du corps avec (et si je suis encore plus gourmande, je demande à chéri de me masser le dos avec). Mains, ventre, jambes, buste, je n’oublies rien. L’huile modelante nourrit bien ma peau, adieu la pèche sèche ! C’est mon petit moment de détente à moi, on s’abandonne tellement plus facilement à la détente avec ce soin, c’est vraiment très agréable. Associé avec l’huile de douche et la pâte exfoliante, c’est un pur bonheur.

Baume Soyeux hydratant – 200 ml – 49€

Pour finir mon rituel Mer des Indes, si je n’ai pas utilisé l’huile de modelage, j’utilise alors le baume soyeux hydratant. Ce baume est très onctueux et il fond littéralement sur la peau. On est sur un “lait” épais très agréable et un peu frais.

J’utilise le baume plutôt le soir, j’avoue que le matin j’ai tendance à oublier de le mettre. Je m’endors alors avec cette odeur tellement addictive qui m’emporte sur les chemins de l’Inde.

C’est un véritable plaisir olfactif que de l’utiliser. Sans compter que ma peau est vraiment bien hydratée grâce à son huile de sésame.

Avec le rituel Mer des Indes, vous l’aurez compris, j’ai été plus que charmée par l’odeur mais surtout par la qualité des produits de Thalgo. Un véritable plaisir de les utiliser chaque jour (ou presque). Alors laissez vous tenter vous aussi et offrez vous un moment de détente et d’évasion sans bouger de chez vous !

Plus d’infos sur Thalgo : https://www.thalgo.fr/corps/mer-des-indes/