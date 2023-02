Pensées positives – Agenda-Calendrier 2023

Pensées positives est un agenda-calendrier 2023, des éditions Hugo & Cie, paru en septembre 2022. Un bel ouvrage qui invite à faire une pause, prendre du recul et positiver, pour passer une belle année, riche, sereine, joyeuse… Un objet pratique à poser sur le bureau, pour ne rien rater et tout noter !

L’agenda se présente dans un coffret, assez pratique à prendre en main et facile à transporter lors de déplacements, si besoin. L’agenda se déplie, comme un chevalet, pour laisser apparaître, sur l’intérieur de la couverture, le calendrier de l’année 2023. Un rappel bref et toujours pratique, afin de retrouver une date rapidement. Ensuite, une première photographie, accompagnée d’une pensée, présente la dernière semaine de l’année 2022. Un cliché retouché, plein d’humour, qui surprend et pourra plaire, avec un adorable chien, qui porte des lunettes de ski, dans lesquelles se reflète un magnifique paysage.

L’agenda est très plaisant et pratique, avec, pour chaque double page, une photographie, une pensée et une semaine détaillée. En effet, pour chaque jour, hormis le week-end, les heures sont notées, pour pouvoir noter rapidement les rendez-vous et réunions. C’est espacé, clair, pour notifier le nécessaire. Un espace, pour les notes, permet d’ajouter des anecdotes, des idées et toutes autres informations. L’équilibre est sympathique, avec une page pour s’organiser et une page pour s’évader, trouver l’inspiration. A la fin du calendrier, se trouvent des explications, des inspirations et des détails, autour de pensées, d’observations et de pleines consciences, pour aller plus loin, dans les expériences.

Pensées positives est un agenda-calendrier pour l’année 2023, des éditions Hugo & Cie. Un bel ouvrage, aussi joli et inspirant que pratique et utile. Sérénité et joie sont à retrouver chaque semaine, entre belles photographies et citations, tout en notant les rendez-vous, réunions, notes…

Lien Amazon