À table et Une recette par jour : les éphémérides gourmandes

Chaque début d’année, on se retrouve devant une panoplie de calendriers et éphémérides. Il y en a pour tous les goûts, mais difficile de choisir. Je vous propose de découvrir deux versions d’une éphéméride gourmande : “À Table” et “Une recette par jour“.

Vous n’avez pas le temps de cuisiner ? Aucune idée ne vous vient en tête ? Vous voulez des recettes simples et rapides ? Alors cette éphéméride est faite pour vous ! En effet, “À Table” et “Une recette par jour“, paru chez Hugo Image, vous proposent 365 recettes variées pour 4 personnes. Inspirées des cuisines du monde, suivant le fil des saisons, ces recettes vous aideront à composer un repas complet en peu de temps. Chaque jour, découvrez au recto la photographie de la recette et, au verso, la recette détaillée. Tous les ingrédients nécessaires ainsi que les temps de préparation et de cuisson y sont notés.

Comme je ne savais pas lequel choisir, j’ai jeté mon dévolu sur les deux ! Je pensais qu’il s’agissait de deux ouvrages différents, mais les recettes sont identiques. Cela vous permet de choisir le format qui vous convient : “À Table” se présente en format plus allongé tandis que “Une recette par jour” arbore un format carré. Les recettes étant les mêmes, pas de regrets de louper quoi que ce soit ! Mais vous pourrez choisir la couverture qui vous convient le mieux. Pour ma part, j’ai clairement craqué sur l’image du bibimbap, ce plat coréen délicieux !

De délicieuses recettes se laissent découvrir au fil des pages, et j’ai déjà pu en tester certaines ! Si comme moi, vous ne savez jamais quoi faire à dîner, n’hésitez plus et commandez le votre !

Bon appétit !