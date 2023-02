Comment progresser efficacement au baby-foot ?

Passionnant, inspirant et divertissant, le baby-foot est un sport très adulé aussi bien des enfants que des plus grands. S’il permet généralement de se distraire et de passer de bons moments de cohésion en famille ou entre amis, il peut également créer un esprit de compétition intéressant à satisfaire.

Vous êtes amateur de baby-foot et souhaitez affiner vos compétences dans la pratique pour relever des challenges ou tout simplement pour ravir la vedette à vos paires ? Découvrez ici de bonnes astuces et recommandations pour progresser efficacement au baby-foot !

1. Joueur baby-foot : améliorez le dosage de vos shoots

Pour progresser au baby-foot, vous devez préalablement connaître les règles de ce sport ludique à jouer seul, en groupe ou en famille. Bien qu’elle soit souvent prise à la légère, l’une de ces règles consiste à ne pas faire de roulette.

Cette pratique est en effet interdite, car elle peut déformer les barres ou même la table de baby-foot. D’ailleurs, cette façon de tirer n’est pas vraiment efficace parce qu’elle perd en puissance et en précision. Vous devriez plutôt apprendre à bien doser vos shoots.

Notez à cet effet que le déchaînement de force et de rapidité (précipitation) n’est pas réellement efficace. Pour faire les meilleurs shoots au baby-foot, misez plutôt sur la souplesse, la détente, la fluidité et la bonne posture en fonction du tir que vous prévoyez de faire.

2. Le relâchement des poignets de gauche et de droite

Évitez de vous laisser emporter par le stress et la pression du jeu qui conduisent à tenir la poignée trop serrée. Soyez plutôt détendu. Pour bien tenir la poignée au baby-foot, gardez-la avec la partie de la main située entre l’index et le pouce.

Maintenez le pouce en bas, mais sans serrer. Avec relâchement, tenez fermement la poignée de sorte à laisser un petit espace avec les doigts et la paume des mains. Cette configuration permet en effet de facilement se réajuster aux différents coups ou blocages.

3. Adoptez la bonne posture au baby-foot et maîtrisez les coups

Associée à une tenue de poignée idéale, la bonne posture au baby-foot permet de tirer des coups secs et de gagner en puissance. Ce combo aide également à s’adapter au coup que l’on souhaite faire. Pour progresser et devenir plus fort au baby-foot, vous devez apprendre :

Le Snake shot ;

La pissette ;

Le tic tac ;

Le tir aérien ;

Le pull shot.

En outre, adoptez une posture ouverte pour jouer au baby-foot. Évitez de vous tenir droits et raides et prenez plutôt une position ouverte qui libérera vos deux bras.

Vous pourrez alors mettre plus de puissance et de précision dans vos tirs. Par ailleurs, incliner le buste en avant permet de bien alterner les phases d’attaque et de défense.

4. Les moyens de surprendre son adversaire

Au baby-foot aussi, la surprise est une excellente arme pour créer du déséquilibre. À cet effet, vous pouvez essayer de jouer avec les bordures. Cette technique permet de maîtriser l’espace, mais elle aide pareillement à déstabiliser l’adversaire.

En outre, les as du baby-foot ont généralement la capacité de dribler avec leur gardien. Le faire dénote d’une certaine dextérité, mais il permet aussi de créer un espace supplémentaire pour sortir du pressing de l’adversaire dans sa zone défensive.

D’ailleurs, les tirs de la défense sont également d’excellents moyens de surprendre son vis-à-vis au baby-foot pour planter des buts. Il suffit ici de détecter une faille dans l’alignement des joueurs adverses puis de déclencher un tir adapté.

En outre, le gardien et la défense doivent être bien synchronisés pour boucher les angles de tir et pour faciliter les sorties de balle.

5. Devenez meilleur au baby-foot grâce à des passes et à de la maîtrise

Comme dans bien d’autres sports et jeux, il faut une certaine maîtrise pour progresser et dominer ses adversaires. Vous devez donc savoir faire des passes entre les lignes, même lorsque vous jouez en équipe. Il y a en effet beaucoup moins de risque que de courtes passes soient interceptées.

Vous avez aussi une meilleure possession du ballon en améliorant votre jeu de passes. Cette configuration aide à anticiper et à mieux maîtriser tout le jeu. Vous pourrez alors surveiller les joueurs adverses et garder vos attaquants prêts à planter des buts.

6. Jouez régulièrement seul ou avec d’autres personnes plus fortes

Si de nombreux conseils et astuces aident à progresser et à devenir meilleur au baby-foot, votre meilleur allié, c’est la pratique. En effet, vous devez vous entraîner à une bonne fréquence pour peaufiner vos techniques et avoir une meilleure maîtrise du jeu.

Idéalement, achetez une bonne marque de baby-foot et entraînez-vous tout seul. Si vous ne savez pas quel baby-foot choisir, vous pourrez consulter différents guides à ce sujet. Vous devez aussi vous mesurer à des joueurs plus expérimentés pour évaluer votre niveau et continuer à vous améliorer.