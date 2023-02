No future – Ed. Delcourt

No future est un récit complet, de Corbeyran et Jef, paru aux éditions Delcourt, en janvier 2023. Une bande dessinée d’anticipation, une comédie caricaturale qui présente une satire sociétale, matriarcale, sur un fond d’écologie radicale et hypocrite.

Une jeune femme s’arrête en voiture devant un grand immeuble. Elle descend de son véhicule. Un portier lui dit qu’elle ne peut pas se garer là ! Il va falloir qu’elle dégage son tas de boue, sinon il va devoir appeler la fourrière. La jeune femme explique, nonchalamment, qu’elle doit se rendre au 66ème étage. Aussi, si l’on apprend, dans ce haut lieu de pouvoir, qu’il a envoyé sa caisse en cabane, il pourra dire adieu à sa pension et à ses misérables privilèges. Elle rentre donc tranquillement dans l’immeuble, où il semble y avoir bien trop de monde à son goût. Elle se fait interpeller par un métros-droïde, qui lui demande si elle a besoin d’aide. Ainsi, elle sait comment retrouver le secteur 1 V.I.W. Very Important Woman. A l’accueil, elle apprend qu’elle est en retard pour son rendez-vous avec Ratchead Kammer.

Le récit débute fort, avec une héroïne qui ne mâche pas ses mots, et sait rentrer dans le tas, plutôt vulgairement et sans pincettes ! Ainsi l’on sent que cela va être plutôt rock’n’roll, avec les dialogues piquants. La bande dessinée est assez dense, proposant de suivre la mission d’Halen Brennan, une mercenaire aux méthodes expéditives, qui doit récupérer d’importants documents et éliminer le voleur. Les choses, bien évidemment, ne vont pas se passer comme prévu, proposant ainsi une intrigue assez classique. Les personnages sont assez charismatiques, l’ensemble reste assez caricatural, dans ce futur très contrôlé. Le graphisme surprend aussi, avec un trait fin, plutôt fluide et réussi. Le dessin est détaillé, caricatural aussi, accentuant les traits des personnages.

No future est un récit complet surprenant, assez particulier, qui ne plaira pas à tous, paru aux éditions Delcourt. Un one shot présentant un futur plutôt sombre et oppressant, où deux personnages charismatiques vont se rencontrer, au détour d’une mission…

