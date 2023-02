coupleparfait ou pas ! – Ed. Leduc Graphic

#coupleparfait ou pas ! est un ouvrage de Juliette Mercier, alias @stomiebusy, paru aux éditions Leduc Graphic, en janvier 2023. Une bande dessinée qui propose de sortir des clichés du couple parfait encensé par les réseaux, à travers des portraits sans filtre de l’amour moderne.

Juliette arrive dans la chambre, en tenue légère, pour apporter le petit déjeuner à son amoureux. Elle le réveille avec une douce voix, et en l’appelant « le plus beau ». Elle lui demande, avec son plus joli sourire, s’il est prêt pour sa journée d’amour. Pour cela, il lui faudra prendre des forces ! Elle pose le plateau devant son homme et s’installe à côté de lui, dans le lit. Puis, elle lui demande si ça lui dirait qu’elle invite Solène, sa copine Yogi très souple, pour les rejoindre. Juliette prend Julien dans ses bras, affirmant qu’il est tellement parfait, qu’elle serait égoïste de le garder pour elle toute seule ! Quelques instants plus tard, ils se retrouvent tous les deux à table. Juliette est agacée, elle a remis un gilet sur elle. Elle rage car la matinée idéale de son homme est de rester tranquille, à table, à prendre son petit déjeuner…

Ce sont des saynètes de la vie quotidienne de couple qui sont à découvrir dans cet album plus d’humour et de dérision. Les situations sont à prendre au second degré, proposant de découvrir une ode à l’imparfait, au couple et à l’amour inachevé, informe, défectueux… Loin de ce que peuvent décrire les réseaux, l’autrice veut ici présenter la vraie vie amoureuse et les relations imparfaites, mais réelles. S’assumer et assumer l’autre, car la perfection n’existe pas ! La bande dessinée décrit donc ces scènes pleines du quotidien, pleines d’humour, à travers différents chapitres, présentant des thèmes. C’est frais, plaisant, décomplexant et drôle, avec ces anecdotes de couples, et les problématiques variées. Le dessin est simple, néanmoins efficace, offrant l’essentiel et des personnages expressifs.

#coupleparfait ou pas ! est un nouvel album de Juliette Mercier, paru aux éditions Leduc Graphic. Un ouvrage plein d’humour qui fait voler en éclats les clichés oppressant des réseaux, à travers les portraits de personnages vrais, attachants et drôles.

