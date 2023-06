Naturactive Circulation : l’allié des jambes légères

On adore l’été, les vacances, le soleil, la plage… Mais nos jambes, elles, ne sont pas toujours aussi enthousiastes. En effet, l’été est aussi synonyme de jambes lourdes et gonflées. Heureusement, j’ai découvert un allié précieux pour traverser la saison estivale en toute légèreté : le produit “Circulation” de Naturactive.

“Circulation” de Naturactive est un complément alimentaire parfaitement calibré pour maintenir une bonne circulation sanguine. En résultat ? Des jambes légères, même pendant les périodes de forte chaleur (et ça on adore tout simplement).

On peut le dire, c’est un véritable concentré de bien-être sous forme de 20 sticks fluides, à diluer chaque matin dans un grand verre d’eau. Et pour couronner le tout, le goût fraise ravira vos papilles dès le petit déjeuner !

Naturactive : 100 % d’origine végétale, on kiffe !

Soyons un peu scientifique, qu’y a-t-il dans ces sticks magiques? La réponse est simple : des extraits 100% d’origine végétale, pleins d’actifs bénéfiques pour la circulation. Vigne rouge, Cassis, Myrtille – la nature dans toute sa splendeur.

La Vigne rouge, dotée d’une richesse naturelle en polyphénols (anthocyanes, tanins et flavonoïdes), est traditionnellement reconnue pour apaiser les symptômes des jambes lourdes. Les baies de Cassis et de Myrtille, quant à elles, sont une source naturelle d’anthocyanes, qui améliorent la qualité du système veineux. En bref, vous avez là un cocktail de plantes aux vertus circulatoires exceptionnelles!

Ayant testé ce produit, je peux vous affirmer qu’il tient toutes ses promesses. J’ai senti une amélioration significative de ma circulation et une sensation de légèreté dans les jambes. C’est comme si je redécouvrais l’été, libre de l’inconfort des jambes lourdes. Fini les poteaux électriques lourds qui nous sert de jambes ! Et bonjour jambes toutes légères et toutes jolies !

Alors, pour un été léger, sans la moindre pesanteur, faites comme moi : faites confiance à Naturactive “Circulation”. À prendre quotidiennement pendant 20 jours ou 5 jours sur 7 pendant un mois, à renouveler surtout en période de chaleur intense. Vous ne le regretterez pas!

Vous pouvez retrouver Naturactive Circulation directement dans votre (para)pharmacie habituelle ou l’acheter en ligne