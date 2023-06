Comment profiter ( davantage) de votre sexualité en été

La chaleur augmente souvent le désir sexuel, mais elle peut aussi empêcher de profiter pleinement des expériences si l’on ne sait pas comment contrer ses effets négatifs.

Selon certaines études, plus de 50 % des personnes ont une libido plus élevée pendant les mois d’été. Il a été prouvé que le beau temps, l’augmentation du nombre d’heures d’ensoleillement et les interactions sociales stimulent la production d’ocytocine, d’endorphines et d’autres hormones qui augmentent l’appétit sexuel. D’autre part, la saison estivale est synonyme de temps libre, les journées sont plus longues, nous avons moins d’obligations et nous pratiquons plus d’activités de loisirs et interagissons avec plus de personnes.

C’est la recette idéale pour profiter de votre sexualité, ne vous fiez pas aux apparences. L’été a un double effet : la libido augmente, mais la chaleur et la transpiration inhibent la libido.

Ainsi, même si nous en avons envie, la pratique peut ne pas être aussi merveilleuse que ce que l’on croit. En effet, l’humidité, les températures élevées et l’effet sauna peuvent interférer avec le désir sexuel ou l’excitation et gâcher l’expérience sexuelle.

Pour éviter cela, nous allons vous donner quelques conseils pour profiter des rapports sexuels pendant les mois les plus chauds de l’année. Ces conseils vous permettront de profiter des bienfaits de l’été pour votre sexualité et d’éviter que les fortes chaleurs ne viennent gâcher vos moments de plaisir, seuls ou avec votre partenaire lorsque la chaleur est au rendez-vous.

1.Adieu aux attentes

Vous avez certainement entendu dire que ” les rapports sexuels sur la plage sont surestimés “, et nous pouvons même en dire autant des rapports sexuels d’été en général. Ne vous attendez pas à une expérience sexuelle exceptionnelle et concentrez-vous sur votre plaisir.

2. Changez de décor

Changez le lit pour d’autres endroits plus frais de la maison, comme la cuisine, la salle de bains ou le salon si vous avez la climatisation. Non seulement votre corps vous en remerciera, mais cela vous aidera également à sortir ou à éviter de tomber dans la routine.

3. Un glaçon, le grand allié

C’est un classique de l’érotisme qui donne beaucoup de jeu et qui, à d’autres saisons de l’année, est plus difficile à utiliser. Un glaçon glissant sur la peau éveille les sens et intensifie le stimulus. S’il fait trop froid, vous pouvez mâcher le glaçon puis parcourir le corps avec des baisers et des léchouilles glacés. Et si vous en voulez encore plus, essayez ce jeu sur de la lingerie sensuelle et excitante, elle sera mouillée à mesure que le glaçon fondra et vous n’aurez pas d’autre choix que de l’enlever.

4. Il y a une vie au-delà de la pénétration

La pénétration est probablement le moment où l’effort physique est le plus important. C’est donc le prétexte idéal pour faire preuve d’imagination et se concentrer sur d’autres pratiques telles que le sexe oral, la masturbation, l’utilisation de jouets.

5. Jouets et accessoires rafraîchissants

En plus du glaçon, une autre façon de lutter contre les températures élevées est de jouer sur les contrastes que permet l’utilisation de godes ou de plugs fabriqués dans des matériaux “refroidissables” tels que le verre ou le métal. Mettez-les au réfrigérateur et utilisez-les ensuite comme d’habitude. Les cosmétiques érotiques à effet froid apportent également de la fraîcheur tout en sensibilisant la zone, de sorte que toute stimulation postérieure sera deux fois plus ressentie.

6. À l’eau

Recourir à l’environnement aquatique pour vos rencontres sexuelles est une excellente idée, mais elle le sera encore plus si vous incluez un jouet submersible dans l’équation. Oui, vous avez bien lu ! Les alliés du plaisir aiment aussi l’eau et seront heureux de se rafraîchir avec vous. Pouvez-vous imaginer faire l’amour tout en vous rafraîchissant à la plage, à la piscine, sous la douche ou dans la baignoire… ?

Il a été prouvé que les relations sexuelles sous la chaleur peuvent être très agréables. Suivez ces conseils pour éviter que les températures élevées ne gâchent votre envie de profiter pleinement de l’été.