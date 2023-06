Trading en ligne : Analyse du marché Forex, tendances et opportunités de croissance

Les marchés financiers ont connu un net recule en 2022. Pour limiter les effets de l’inflation due à la crise économique fortement influencée par la guerre russo-ukrainienne, les banques centrales ont pris certaines dispositions. Ces mesures ont eu un impact sur les devises mondiales et le marché du Forex en a subi les conséquences. Malgré tout, il offre toujours des opportunités d’investissement aux traders. Faisons une analyse du marché Forex pour mieux comprendre les tendances en cours et les perspectives de croissance à venir.

Marché des devises : le dollar américain toujours leader !

Depuis la création de la bourse de New York en 1857, l’USD a su se positionner comme une monnaie forte. Jusqu’à présent, elle reste la devise la plus échangée dans le monde avec une augmentation de 15 % en 2022. Tout comme l’or, l’USD est considéré comme une monnaie refuge, une réserve de valeur qui permet de protéger les capitaux des investisseurs dans le trading en ligne ou ailleurs.

L’Euro est la deuxième monnaie mondiale la plus importante dans le monde après le dollar US et représente environ 20 % des réserves mondiales. Cette devise est principalement influencée par :

La politique monétaire de la zone euro

Les discours des personnalités politiques

Les annonces de la BCE

La publication des informations économiques importantes (PIB, taux de chômage, création d’emploi ou encore la balance commerciale).

Selon une étude de l’OCDE, la croissance en zone Euro est de +5.2 % en 2021. Elle devrait se poursuivre avec une hausse de 4.3 % prévue en 2022 et de 2.5 % en 2023.

Pendant longtemps, les quatre dragons économiques (Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud et Singapour) étaient considérés comme les zones commerciales les plus florissantes. Ce n’est plus le cas à présent. Malgré le volume des échanges monétaires et l’impact des deux devises fortes de la zone (le yen et le yuan) la régression reste évidente. En plus, la crise mondiale et l’impact du conflit en Ukraine le confirme davantage. Ceci étant, l’année 2023 verra probablement les deux monnaies phares du marché asiatique chuter de quelques points.

Les grandes tendances d’investissement en 2023

La cybersécurité va devenir un enjeu de plus en plus stratégique aussi bien pour les États que pour les entreprises. Les sociétés actuelles sont hyperconnectées : l’information circule partout et la conséquence directe est que la vulnérabilité face aux cyberattaques s’agrandie tout comme le besoin de protection des données personnelles.

Check Point Research (CSR) a notamment constaté que les attaques (au niveau mondial) avaient augmenté de 28 % au troisième trimestre 2022 par rapport à la même période l’année précédente. Par ailleurs, la guerre en Ukraine n’a fait qu’aggraver la situation.

Le marché mondial de la cybersécurité pourrait connaître un taux de croissance annuel de 13,4 % entre 2021 et 2027 selon une étude d’Astute Analytica. Ce marché est particulièrement soutenu par une forte demande des pays émergents (Brésil, Chine, Mexique, Pologne, etc.).

Le mouvement vers les énergies renouvelables va s’accélérer à travers le monde. Le conflit ukrainien a mis en lumière la dépendance de l’Europe aux énergies fossiles russes. La nécessité de passer très vite à un système énergétique plus durable via le développement d’énergies alternatives comme l’hydrogène, le solaire, la géothermie ou les technologies innovantes, est de plus en plus urgente. Ces enjeux ont d’ailleurs été réaffirmés lors de la dernière COP 27 devant l’urgence climatique.

Les opportunités de croissance dans le domaine de la santé sont prometteurs. La santé reste un secteur économique séduisant vu l’inélasticité relative de la demande et les nombreux essais en phase avancée dans les domaines de la génomique, l’immunologie et des neurosciences. Au cours des 50 dernières années, les dépenses dans ce secteur ont globalement augmenté aux États-Unis, démontrant ainsi sa résilience dans un cycle économique difficile.

Pour conclure, on retient que la force du dollar est due à la politique monétaire des États-Unis qui a souhaité agir tôt contre l’inflation. En plus, ils sont moins dépendants en énergie que l’Union Européenne. Les prévisions de croissance l’an prochain selon l’OCDE tournent autour de +0,3 %. Ainsi, les grandes tendances d’investissement portent sur la lutte contre cybercriminalité, les énergies renouvelables et la santé.