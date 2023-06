Révolutionnaires ! – Le grand désordre de l’an I

Le grand désordre de l’an I est le deuxième tome de la série jeunesse Révolutionnaires, des éditions Le Lombard, paru en juin 2023. Une bande dessinée de Régis Hautière et Xavier Fourquemin, dans laquelle se poursuit l’aventure de Célénie de Montencourt, qui a rallié Nantes, espérant trouver asile auprès de son oncle…

Dans les rues de Nantes, fin septembre 1792, un homme appelle les citoyens. Il lit que le 21 septembre, la convention nationale a décrété l’abolition de la royauté et a proclamé l’avènement de la république. Aussi, il a été décidé que tous les actes publics publiés cette année porteraient la date de l’an premier de la république française. Alors que l’homme crie, Cravenne, l’homme de main du marquis de Valoire, oncle de Célénie, passe dans les rues pour retrouver Mange-doigts. Arrivé Au chien pourri, il retrouve rapidement le maître des lieux. L’homme demande directement à Mange-doigts s’il a retrouvé la gamine. Ce dernier reste flou, cependant, il affirme qu’elle est en sécurité et que deux de ses hommes veillent sur elle. Ils s’assurent qu’elle ne manque de rien ! Mais Cravenne semble surpris, car Mange-doigts devait leur en débarrasser…

Célénie et Titor sont retenus prisonniers par Mange-doigts. Ils tentent de s’en sortir en faisant tourner en bourrique leur geôlier. Pendant ce temps, Pince-muraille et Mélina essaient de retrouver leurs amis, pour cela ils suivent Léccadie… La jeune femme veut venir en aide à Célénie, mais rien ne semble gagner d’avance. Ils vont devoir enquêter, questionner, fouiner… La bande dessinée semble assez bien découpée, offrant son lot de surprises, de suspense et d’action. L’environnement oppressant de cette partie de l’histoire de France, apporte un plus. Il permet aux jeunes lecteurs de découvrir la révolution française. Les jeunes héros sont toujours aussi attachants et déterminés, avec chacun à leur manière, leur courage… L’ouvrage se termine avec un cahier documentaire, pour aller plus loin. Le dessin reste agréable, avec un trait rond, des personnages expressifs et un décor travaillé.

Le grand désordre de l’an I est le deuxième tome de la série jeunesse Révolutionnaires !, des éditions Le Lombard. Un album captivant dans lequel les aventures de Célénie et les enfants de la rue se poursuivent, avec son lot de surprises et d’action.

