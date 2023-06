Ne chatouille pas le requin ! – Ed. Usborne

La collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne, se complète avec un nouveau titre Ne chatouille pas le requin ! Un livre sonore à toucher attrayant et beau, de Sam Taplin et Ana Larranaga, paru en mai 2023, qui propose de découvrir quelques animaux de bord de mer.

Dès la couverture les enfants sont incités à toucher le requin. Celui-ci présente un ventre tout doux… Lorsque les bambins chatouillent ou caressent l’animal marin, le bruit de l’eau se fait entendre. Aussi, c’est comme s’il allait éclabousser les enfants. C’est ce qui est expliqué sur la première double page. Le texte affirme qu’il ne faut pas chatouiller le requin, sinon, il va éclabousser ! C’est la même texture et la même puce sonore qui est à actionner. Ainsi, le requin, dans une autre position, se fait chatouiller le ventre, et laisse entendre le bruit de l’eau.

A chaque double page, les jeunes lecteurs découvrent des animaux marins, ou de bord de mer. Le livre est très attrayant, tant par les couleurs, que le graphisme, les trous, les matières à toucher et les sons à écouter. Un ouvrage complet, parfait pour l’éveil des tout-petits et pour la saison estivale qui arrive. En effet, les enfants vont découvrir quelques animaux de bord de mer, tout en développant leurs sens. Le toucher, la vue et l’ouïe sont mis à contribution dans cet ouvrage fabuleux. Le texte est simple, répétitif et amusant. Comme un imagier, un mot correspond à un animal, ainsi le langage est développé, tout comme l’enrichissement du vocabulaire. Le dessin est rond, l’univers coloré, offrant un graphisme naïf et captivant.

Ne chatouille pas le requin ! est un nouveau titre de la collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne. Un livre cartonné sonore à toucher, qui vient éveiller les tout-petits. En effet, l’ouvrage est simple, facile à prendre en main, pour toucher, écouter et découvrir quelques animaux marins ou de bord de mer.

