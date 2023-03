KNEIPP : 2 huiles pour soulager vos douleurs musculaires

La douleur musculaire est terrible. Il n’y a rien de pire que d’avoir mal quelque part et de ne pas savoir comment soulager cette douleur. Heureusement, Kneipp a développé 2 huiles à base d’arnica qui peuvent soulager ces maux physiques. A vous de shopper celle qui vous plait le plus.

Kneipp – huile d’Arnica – 10,75€ 100ml

Si vous êtes à la recherche d’une huile de massage relaxante, réconfortante et revitalisante pour soulager vos douleurs articulaires et musculaires, alors l’huile de massage Arnica Kneipp est faite pour vous ! Cette formule unique est composée d’extraits d’arnica et de gingembre ainsi que d’huiles de tournesol, de jojoba et d’amande. Elle offre une forme bienfaisante de chaleur qui pénètre lentement, procurant une agréable sensation de relaxation.

De plus, elle ne contient ni paraffine ni silicones ni conservateurs et est 100 % végane et respectueuse des animaux. Les principaux actifs comprennent un extrait d’arnica pour soulager les tensions musculaires et articulaires ainsi qu’un extrait de gingembre pour ses vertus stimulantes. L’huile d’amande douce nourrit la peau tandis que l’huile végétale de jojoba la protège et lui donne un aspect soyeux.

L’huile de massage Arnica Kneipp est l’outil parfait si vous voulez soulager certaines douleurs ou simplement profiter d’un moment relaxant. Essayez-la pour en admettre ses effets !

Appliquez l’huile de massage Kneipp sur la peau et massez avec des mouvements circulaires en exerçant une pression douce et ferme pour ressentir tous ses bienfaits.

Kneipp – Huile de bain à l’arnica 10,75€ 100ml

Si vous préférez soulager vos douleurs musculaires avec un bain, Kneipp a aussi la solution !

Avec ses actifs d’origine végétale, cette huile chauffante tonifie le corps grâce à sa combinaison unique d’extrait de plante d’arnica et d’huiles essentielles de cabreuva, de romarin et de sapin. J’aime beaucoup le parfum énergisant offert par cette huile. Il est juste ce qu’il faut pour vous aider à obtenir un moment bien-être optimal.

Ajoutez simplement une petite quantité sous le jet d’eau tiède, puis prenez un bain de 15 à 20 minutes pour profiter pleinement des bienfaits du produit tout en maintenant la température entre 36 °C et 38 °C. Lorsque vous sortez du bain, passez délicatement un gant ou une serviette afin d’assurer que votre peau est hydratée. Une fois le bain terminé, rincez soigneusement la baignoire à l’eau tiède avant de profiter enfin des effets relaxants procurés par le nouvel huile de bain Kneipp Arnica ! Et vous voilà presque tout neuf !

Shopper ces huiles directement sur le site de Kneipp : https://shop.kneipp.com