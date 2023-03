Douleurs et tensions musculaires : 3 baumes efficaces pour les soulager

Dans un précédent article, nous vous proposions de découvrir 2 huiles pour soulager vos douleurs. Cette fois, nous avons testé 3 baumes efficaces sur nos vilaines douleurs musculaires. On vous dit tout.

Après avoir testé des huiles et un coussin d’argile, je me suis orientée sur des baumes.

Baume chauffant Sport – le chanvrier français – 60ml/50gr – 29,90€

Ici, on est sur un baume chauffant de la marque française Le Chanvrier. Il offre une sensation de chaleur profonde et un soulagement instantané des douleurs musculaires, articulaires et cutanées.

Grâce à son effet chauffant, ce baume peut être appliqué avant, pendant ou après une séance d’entraînement pour aider à réchauffer les muscles et les articulations et soulager rapidement les inflammations et la douleur. Sa formule unique enrichie en CBD a été testée cliniquement pour prouver son efficacité dans la récupération du sportif après un effort physique intense.

Il suffit simplement de prendre un peu de baume, de le faire chauffer dans vos mains quelques secondes puis de l’appliquer sur la zone de votre choix.

Il est pratique et facile à appliquer grâce à son format baume, ce qui le rend idéal pour l’emporter avec vous lorsque vous êtes débordé(e).

Shoppez sur Le Chanvrier Français >>

Baume Magique – les petits prodiges (30 ml, 16,90€ – 100ml 36,90€)

J’ai pu testé un autre baume enrichi en cannabidiol et en huile de chanvre bio pour booster ses bienfaits ! Et celui là en plus est multifonctions. Je vous en dit plus.

Ce baume contient uniquement 10 ingrédients d’origine naturelle. Grâce aux propriétés réparatrices et apaisantes du CBD, ainsi qu’aux nutriments essentiels contenus dans l’huile de chanvre bio, cette crème offre une multitude d’utilisations. Elle nourrit, apaise et protège les peaux sèches, sensible ou fragiles ; soulage les tensions musculaires ; aide la peau à se régénérer et à être épargnée par le stress oxydatif ; fonctionne comme démaquillant ; et adoucit les ongles abîmés. Multifonctions, on vous l’avait dit !

Mais ce n’est pas tout ! Son parfum végétal inspirant autour des notes chaudes et herbacées apporte un doux moment de bien-être. Pour l’appliquer, il vous suffit de prendre une noisette dans vos mains, de le faire chauffer et de l’appliquer tout simplement. Après application, il faut l’avouer on se sent plus décontracté. En plus, sur Yuka, il obtient la note de 100/100 !

Ce baume magique est disponible en pot d’aluminium recyclable à l’infini et en 2 formats (30ml ou 100ml). Alors si vous cherchez un produit polyvalent pour prendre soin de votre peau en profondeur, ce baume culte vous accompagnera partout et toute l’année.

Shoppez sur le site Les petits prodiges >>

Le baume de massage fleur d’eldeweiss et arnica (Prescription Lab – 21€ – 100ml)

Je crois que ce produit est mon petit préféré grâce à son odeur à l’edelweiss !

Le Baume de Massage Corps de Prescription Lab est une formule unique qui combine la fleur d’Edelweiss bio et l’arnica pour apaiser et tonifier la peau. La fleur d’Edelweiss est riche en antioxydants, tandis que l’arnica a des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. Ensemble, ces ingrédients offrent à votre peau une hydratation profonde et durable, tout en aidant à réduire les courbatures, apaise les muscles échauffés. J’adore ce côté nacré et j’adore encore plus le fait qu’au contact de l’eau ce baume se transforme en lait pour se rincer facilement ! Allez pesé, c’est emballé !

Il est non seulement efficace mais également sûr à utiliser sur tous les types de peau. Il est parfait pour ceux qui recherchent un produit naturel pour prendre soin de leur peau. Que rêver de mieux en fait ?

Il suffit simplement de l’appliquer sur le corps ou juste la zone concernée et de faire un léger massage jusqu’à pénétration. Et à vous l’odeur divine de la fleur d’Edelweiss avec la sensation d’être toute décontractée !

Shoppez sur le site de Prescription Lab >>

Alors quel(s) baume(s) vous soulagera vos douleurs ?