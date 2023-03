Aujourd’hui, c’est déjà pire que demain aux Éditions ExAequo

Et si on se reconnaissait tous dans ses mises en scène ???

Un one shot réaliste et humoristique à découvrir aux Éditions Exaequo !!! (nécessaire à toute la famille !!)

Le décor :

Lorsque les réseaux sociaux, les téléphones portables, l’hyperconnexion nous a sautées aux visages, nous étions loin d’imaginer l’impact qu’elle aurait sur nous et sur nos enfants !!!

Un homme et une femme qui parle de leur évaluation commune sur un site de rencontres. Mais qui finissent par une conclusion anormale sur leur capacité sensuelle et sexuelle. Des librairies qui ferment leurs portes, supplantées par la littérature numérique, et le commerce internet.

Même la statue de la Liberté a remplacé sa flamme par un téléphone portable qui ne capte absolument rien de là où elle se trouve !!!

Oui, cette ère ne pardonne rien et surtout à personne !!! Les codes familiaux ont changé : on mange sans parler, penchés sur nos écrans, ou devant ! On ne profite plus d’un repas avec un amoureux. On le « photoshope » et on l’étale sur les réseaux, sans l’avoir consommé. On devient acteur de nos vies que l’on étale inconsciemment sur la toile sans en avoir pleinement profité !

Mais où va le monde ??!!! Dans le mur ??? Non, dans ce réseau numérique, cet imaginaire spatial qui fait de nous des êtres évanescents de l’hyper sphère, “allégateurs” de mensonges. Inventeurs de nos vies !!!!

Le point sur le recueil :

Après nous avoir mis en pleine face, une réalité sociétale sur notre rapport à la communauté LGBTQIA+, dans un premier recueil humoristique, Jacq réitère. Cette fois-ci avec une réflexion, intellectuelle et spéculaire, toujours tournée vers la comédie !!!

Aujourd’hui, c’est déjà pire que demain étale les défauts et l’impact de tous les dispositifs connectés sur nos vies depuis leur avènement. Un changement insidieux dont nous n’avons pas été conscients. Mais, que l’auteur nous renvoie en image grâce à ses sketchs cyniques et drôles. Ou, assez réalistes pour nous mettre une grosse claque et nous remettre dans le droit chemin ! Car, le lecteur ne peut que se reconnaitre dans chacune des courtes histoires (j’ai honte ! Moi-même je m’y suis vue, et je me suis demandée s’il n’y avait pas une caméra chez moi !!! >> second degré !)

On retrouve les personnages de son premier essai, Les Péripéties Homologuées de Paul et Tom. Cette fois, l’un célibataire, et l’autre en couple hétéro ! C’est drôle, toujours en gris et blanc, caricatural bien évidemment, et aux Éditions Exaequo !

La conclusion :

Une réflexion critique et acerbe pour ouvrir les yeux sur nos nouvelles US et coutumes à l’ère connectée ! Comme un miroir de nos âmes perverties. Aujourd’hui, c’est déjà pire que demain aux Éditions Exaequo, ça te fait prendre conscience de la portée et de l’évolution grandissante de tous les objets connectés de nos vies. Le changement de nos mentalités. De nos couples. De nos rapports à la famille. Et encore bien des travers qui, quand on referme le bouquin, hilares, nous donnent envie de tout jeter. De retrouver, à nouveau, dans nos « vies d’avant » sans hyper connexions !!!!

Une claque nécessaire pour se remettre quelquefois dans le droit chemin. Accessible à toute la famille, quelle bonne nouvelle !!!