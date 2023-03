Bonne nouvelle, Émile – notre héros haut en couleur – fait son retour avec le nouvel album illustré « Émile dort chez des gens ». Et quel plaisir de retrouver le duo Vincent Cuvellier et Ronan Badel qui comme d’habitude nous offre un livre plein d’humour, les enfants vont l’adorer.

Quelques mots sur l’histoire



Émile dort chez des gens, c’est donc l’histoire d’Émile qui dort chez des gens, des gens qu’il ne connaît pas encore, mais que ses parents connaissent bien. Ils demandent à Émile d’être sage et surtout de ne faire aucune remarque, car ils ont une particularité physique qui peut faire rire, à savoir un bon gros nez. Émile compte bien ne faire aucune réflexion, jusqu’à ce qu’il trouve un gros nez en plastique dans une caisse à déguisement, qu’il l’enfile et passe à table, sous les yeux ébahis de ses hôtes.

Nous avons aimé la thématique, et cet Émile qui se rend chez des gens qu’il ne connaît pas avec une valise plus grosse que lui. Son air déterminé, son sens de l’observation et cette coquinerie bien à lui, fait pressentir qu’il va se faire remarquer d’une façon ou d’une autre. Et c’est justement ce qui nous tient en haleine du début jusqu’à la fin, persuadés qu’il va finir par se moquer de ces gens au gros nez, sans penser une seconde qu’il pourrait le faire subtilement, en se déguisant. Après tout, il a tenu promesse, il n’a pas fait de réflexion désobligeante.

« Émile dort chez des gens » est à retrouver ICI.

Notre avis

« Émile dort chez des gens » fait partie de ces livres que l’on adore à la rédaction parce qu’ils se lisent facilement, qu’ils sont à la portée des enfants et qu’ils nous font beaucoup rire. Et puis le personnage fait toute la différence, cet Émile qu’il est difficile de ne pas aimer, avec son regard impertinent, son calme au premier abord qui cache quand même un sens de la bêtise affirmé. Émile est drôle ! Et on l’aime d’autant plus grâce à la plume laconique de Vincent Cuvellier qui s’amuse du personnage. Comme toujours, il s’est accompagné de Ronan Badel qui réussit à faire d’Émile un héros plus qu’attachant, même lorsqu’il est têtu comme une mule !

« Émile dort chez des gens » rejoint la collection des Émile qui vient de fêter ses 10 ans. Nous avons d’ores et déjà hâte de découvrir les prochains albums !