« Où étais-tu passé petit chaton ? » – Richard Jones

« Où étais-tu passé, petit chaton ? » est un livre fou de tendresse raconté et illustré par Richard Jones aux Éditions Saltimbanque. Les enfants vont se retrouver en immersion dans la vie d’un petit chat, qui après s’être promené toute la journée, est pressé de retrouver les bras de sa maman d’adoption, une adorable petite fille.

« Où étais-tu passé, petit chaton ? » – Un album qui nous cajole

L’album illustré « Où étais-tu passé, petit chaton ? » raconte les aventures d’un petit chat lorsqu’il est en dehors de sa maison. Sa maîtresse, qui le laisse sortir de temps en temps, s’inquiète de savoir ce qu’il a pu faire durant la journée. Les enfants vont donc le suivre un peu partout, au parc par exemple, observant d’adorables petits oiseaux. Toujours accompagné d’acolytes, des chats de toutes races et couleurs, ils s’amusent et jouent ensemble. Un peu comme une musique, ils miaulent en cœur comme s’ils se chuchotaient des secrets à l’oreille.

Puis, au fil de ses rencontres, il se fait de nouveaux amis. Il ressent tout un tas de sensation : la peur, la surprise notamment, lorsqu’il fait la rencontre d’un gros chien. Mais ils font preuve d’amabilité et décident de devenir amis. Et il finit par rentrer chez lui, retrouver cette petite fille qu’il aime tant, sous l’œil attendri de ses compagnons qui l’observent depuis la fenêtre.

« Où étais-tu passé, petit chaton ? » est à retrouver ICI.

« Où étais-tu passé, petit chaton ? » est une jolie métaphore de la parentalité et le bonheur de rentrer chez soi une fois la journée terminée. Ici, une petite fille au minois adorable explique à quel point elle aime son chaton, ces moments de tendresse qu’ils partagent ensemble, cette complicité, et bien sûr l’inquiétude qui l’envahit lorsqu’il est dehors. Un peu comme une maman, elle lui pose toutes les questions qui la préoccupe à savoir : « Où est-il allé ? », « Qu’a-t-il fait de sa journée », « Quelles ont été ses rencontres », « S’est-il amusé ? ». La complicité entre ce chat et la petite fille est touchante, elle illustre ce lien fort qui unit les enfants à leurs parents. Les illustrations de Richard Jones sont douces, un peu comme une caresse que l’on fait à un chaton…

« Où étais-tu passé, petit chaton ? » est à retrouver en librairie à partir du 7 avril 2023. Nous sommes persuadés qu’il aura un franc succès. En attendant, n’hésitez pas à découvrir les ouvrages que proposent les Éditions Saltimbanque, ils sont assez uniques en leur genre.