Druide Bio : La crème pour les mains aux fruits de la passion

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous présenter une crème pour les mains que j’ai particulièrement adoré. Que ce soit pour sa formule ou pour son odeur, j’ai totalement craqué. Je vous en dis plus sur la crème main aux fruits de la passion de Druide Bio.

Il y a quelques temps je vous avais présenté des produits bébé de Druide Bio. Et j’avais déjà complètement craqué à l’époque. Alors quand on m’a proposé de tester une crème pour les mains, j’ai tout de suite dit oui vous vous en doutez !

La crème pour les mains est présentée dans un tube de 60 ml. Elle offre une sensorialité sucrée et fruitée grâce à ses extraits d’agrumes naturels. Sa texture crème convient à tous les types de peau, y compris les peaux sèches ou abîmées.

Une délicieuse odeur alliée à un produit de qualité !

La formule certifié biologique garantit que le produit est sans sulfates, sans perturbateurs endocriniens, sans OGM, vegan, sans gluten et respectueux de l’environnement. Elle est composée d’ingrédients actifs clés comme : l’aloe vera (principal ingrédient), d’agrumes bio pour leurs parfums vivifiants, d’abricot pour leurs propriétés apaisantes et de glycérine pour leurs propriétés rafraichissantes et hydratantes.

La crème pénètre rapidement, sans aucun effet collant ni huileux. Elle aide aussi à renforcer les ongles et redonne douceur et souplesse à la peau tout en protégeant efficacement contre les agressions extérieures !

Une crème qui hydrate les mains et renforcent les ongles

Les bienfaits du produit ne se limitent pas aux propriétés hydratantes : en effet son parfum vivifiant procure un sentiment de bonheur, de force et de positivité chez l’utilisateur. Avec une quantité minime de crème appliquée sur des mains propres préalablement lavées, votre peau goûtera une sensation longue durée d’hydratation immédiate (mais surtout une délicieuse odeur de fruits de la passion!). De quoi se faire croquer les mains attention !

Alors, si vous êtes à la recherche d’une solution naturelle efficace pour prendre soin des mains sèches ou abîmées tout en profitant du plaisir olfactif unique procuré par ce produit aux agrumes, DRUIDE Crème mains bio Passion sera parfait pour vous ! En plus son petit prix va forcément vous séduire (11,90€ mais actuellement sur le site de Druide Bio la crème est à seulement 8,33€).

Vos mains vous diront merci à coup sûr !

Alors qu’attendez vous pour craquer ?

Pour craquer pour cette crème, allez la shopper directement sur le site de Druide Bio :

https://www.druidebio.fr/