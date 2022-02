Druide : le coffret BioLove pour Bébé

Pour accueillir bébé, on a découvert un très joli coffret de naissance avec des soins sains, naturels, bio, vegans, écologiques et adaptés à la peau de bébé. Lorsque bébé arrive, nous devons lui procurer des soins les plus naturels possibles. C’est normal, en tant que parents nous voulons le meilleur pour notre bébé ! A la rédaction, notre mini journaliste en herbe (ma petite crevette) a pu tester le coffret BioLove durant quelques semaines. Et autant vous dire elle était ravie !

Que comprend le coffret naissance BioLove ?

Dans ce coffret, vous retrouverez une sélection de 4 produits essentiels (dont un offert) pour bébé : 1 Gel nettoyant 2 en 1 corps et cheveux, 1 Lait Câlin pour hydrater et protéger la peau, 1 Baume protecteur pour le change et 1 Savon solide en cadeau

Le gel nettoyant 2 en 1

Tout d’abord, le gel nettoyant 2 en 1 corps et cheveux s’utilise bien évidemment lors du bain de bébé. Avec son flacon pompe, il est aisé de l’utiliser. Hop, un petit coup de pompe et on se retrouve avec la dose idéale pour nettoyer bébé.

Avec sa formule 2 en 1 avec une base lavante végétale ultra-douce, cela permet de nettoyer la peau de bébé ainsi que ses cheveux le tout sans l’irriter. Notre petite crevette adore le moment du bain avec ce gel nettoyant ! Elle en ressort toute douce et avec une délicate odeur de bébé. On adore.

Le Lait Câlin

Après le bain, nous adorons masser un peu notre petite crevette avec ce lait câlin. Toujours avec son système de flacon pompe, il est facile de doser la quantité de lait nécessaire. Deux coups de pompes suffiront largement pour hydrater bébé.

Le lait câlin a une formule nourrissante, non grasse à absorption rapide enrichie en végétaux hydratants et en vitamine E. Résultat : bébé a la peau encore plus douce tout en étant nourrit et protégé !

La Pâte sans zinc – le baume pour le change

Là encore, on a un must have à avoir dans la trousse de toilette de bébé. Pour éviter les érythèmes fessiers que tout parent redoute, rien de mieux que ce baume protecteur. Depuis que je le mets sur les fesses de notre mini journaliste (à raison d’une petite couche à mettre à chaque change sur les fesses), aucune fesse rouge ou irritée à déclarer ! De quoi faire sourire bébé qui a de jolies petites fesses toute rose et toute douce maintenant !

La pâte sans zinc est enrichi en Beurre de Karité nourrissant, en Huile de Calendula apaisante et en cires végétales adoucissantes. Cela permet donc de soulager les rougeurs et les démangeaisons. Elle protège aussi efficacement contre les gerçures, les irritations et les craquelures causées par le dessèchement de la peau fine des bébés.

Le savon doux

Lorsque je veux offrir un petit moment de douceur supplémentaire, au lieu du gel nettoyant j’utilise le savon offert dans le coffret. Son odeur délicate et apaisante incite à la détente et à la relaxation (on piquerait presque le savon de bébé pour nous !). Les ingrédients de ce savon sont aussi naturels. On retrouve de l’huile d’olive et de tournesol qui nourrit et équilibre la peau, de la lavande pour adoucir et calmer bébé (la lavande a des propriétés calmante, notamment pour favoriser le sommeil). On retrouvera aussi de la camomille purifiante et de la fleur de souci pour réparer et prendre soin de l’épiderme de bébé. En bref, un savon qui est à la fois nettoyant et apaisant ! De quoi faire passer à bébé de doux rêves !

Le coffret Biolove de la marque Druide a passé haut la main le test de notre mini bout de chou qui le recommande vivement ! Une peau toute douce, nettoyée, sans érythèmes fessiers, le pied pour un petit bébé qui commence sa vie.