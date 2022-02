Quelles sont les caractéristiques du Renault Captur

Le SUV compact français est maintenant dans sa deuxième génération, avec un look plus raffiné et une plus grande qualité. Dans le segment très encombré des SUV compacts, le Renault Captur joue un rôle de premier plan grâce à sa taille idéale, qui lui permet de circuler sans problème dans les rues de la ville et à ses lignes raffinées. Continuez la lecture de notre article pour découvrir toutes les caractéristiques de ce modèle.

Les dimensions du Renault Captur

Le Renault Captur a rencontré le goût des conducteurs grâce à ses dimensions compactes qui en font un SUV idéal pour la conduite quotidienne comme pour les sorties en ville. La deuxième génération de la voiture française a considérablement gagné en taille. Sa longueur est désormais de 423 centimètres, tandis que sa largeur et sa hauteur sont respectivement de 180 et 157 cm. L’empattement a également été porté à 264 cm, offrant ainsi plus d’espace à bord.

L’extérieur du Renault Captur

Le changement de rythme en termes de style par rapport à la série précédente du Renault Captur. La partie avant est dominée par le grand symbole Renault au centre de la calandre, tandis que les phares utilisent désormais la technologie moderne full LED. La vue latérale, en revanche, présente un jeu de contrastes entre le côté et le toit qui rend ce dernier presque “suspendu” au reste de la voiture. L’arrière est également entièrement nouveau, avec de nouveaux groupes de feux en forme de C, tandis que la plaque d’immatriculation a été déplacée vers une position plus basse sur le pare-chocs. Le chrome sur le pare-chocs ajoute également à la perception de qualité.

L’intérieur du Renault Captur

La deuxième génération du Renault Captur a été révolutionnée avant tout dans l’habitacle. Les plastiques des séries précédentes ont laissé place à des matériaux et des finitions doux au toucher et particulièrement agréables à l’œil. La zone centrale du tunnel est une caractéristique particulière qui semble presque “suspendue”, ce qui augmente encore la perception de la qualité une fois à bord. Conformément à la nouvelle approche stylistique de la société, l’écran d’infodivertissement de 9,3 pouces est placé verticalement au centre du tableau de bord. Les graphiques sont clairs et toujours faciles à lire et le passage d’un menu à l’autre est simple, même en conduisant.

Les moteurs du Renault Captur

Le choix de moteurs pour le nouveau Renault Captur est assez large, avec trois types d’alimentation différents. Nous commençons par le moteur à essence 1.0 TCe de 90 ch, puis nous passons au 1.3 TCe, cette fois avec 140 ch. Pour ceux qui veulent économiser de l’argent à la pompe, il y a le 1.0 TCe LPG, avec une puissance maximale de 100 ch. Au sommet de la gamme se trouve le nouveau groupe motopropulseur rechargeable E-Tense, qui associe le 1.3 TCe à un moteur électrique alimenté par une batterie de 9,8 kWh pour une puissance totale de 160 ch.

