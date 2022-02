Osmooz Couples – Un jeu pour des moments de complicité à deux

Osmooz Couples est un jeu de cartes d’ATM Gaming, start-up française, qui invite à découvrir ou redécouvrir sa moitié. Un jeu simple, qui correspond à tous les stades de relations, du premier rendez-vous au mariage avec enfants ! Un jeu à découvrir et partager pour la Saint Valentin…

ATM Gaming est une start-up française, qui propose des jeux, notamment le jeu de cartes, conçu par des couples, pour des couples, Osmooz. Un jeu simple qui propose, au travers de 180 conversations, réparties en plusieurs thèmes, de découvrir ou redécouvrir son ou sa partenaire.

La boîte est simple, proposant un jeu de cartes, pour les couples, à partir de 16 ans, pour des parties de 15 minutes à 1 heure. Elle se compose d’un flyer présentant les règles du jeu, ainsi que de 180 cartes réparties en 5 catégories. Ainsi les couples, plus ou moins jeunes, vont pouvoir se découvrir ou redécouvrir autour de Révélations sur soi, Complicité, Nos projets, Olé Olé et Défis. Le principe du jeu est également très simple, les couples s’installent confortablement, pour pouvoir s’amuser et discuter, par la suite. Un premier joueur tire une carte et pose la première question.

Ainsi de suite, les couples répondent, se révèlent, se dévoilent, pour se retrouver, se connaître se redécouvrir. Les questions peuvent être simples, ou plus coquines, selon les catégories. Le jeu est aussi pimenté par des défis ! Une conversation s’installe après chaque question et réponse, pour des soirées plaisantes, enrichissantes. On en connait un peu plus sur son ou sa partenaire, pour des révélations qui peuvent devenir des idées cadeaux, surprises, afin de garder une petite flamme éveillée et être à l’écoute de l’autre. Les sujets sont assez variés, plaisants, réfléchis, surprenants, pour des conversations, tout aussi original. Les dialogues se font aussi autour de thèmes inattendus, que l’on n’aurait peut-être jamais abordés, en temps normal.

Osmooz est un jeu original et plaisant, pour les couples, pensé par des couples ! Une boîte qui présente des cartes avec des questions diverses et défis, pour des soirées pleines de surprises, de révélations, pour apprendre à se découvrir et redécouvrir, de manière originale et plaisante. Un jeu à s’offrir pour la Saint Valentin et surprendre son ou sa partenaire !