Un très joli ouvrage sonore sur les licornes

C’est avec plaisir que je découvre aujourd’hui un nouveau livre pour les enfants aux éditions Usborne. Ainsi, les enfants découvriront un monde enchanté, peuplé de licornes, dans le livre sonore Les Licornes. Un très joli livre emprunt de poésie, de magie et de douceur.

Avec ses pages cartonnées spécialement conçues pour les petites mains des enfants, « Les Licornes » offre un voyage inoubliable à travers l’univers magique des licornes. Grâce aux boutons intégrés et aux sons immersifs qui accompagnent chaque illustration, les jeunes lecteurs peuvent se plonger dans ce monde enchanteur et vivre une expérience interactive inoubliable. Une belle histoire remplie de magie leur est promise et leur donnera envie de s’envoler vers ce monde féérique !

Un monde magique peuplé de jolies licornes

En découvrant la première double page, qui montre deux belles créatures au bord d’une cascade, l’imaginaire des enfants prend vie. Dans ce monde magique, votre enfant va découvrir les licornes, ce bel animal majestueux. À chaque page, ils aperçoivent des licornes multicolores et entendent leurs joyeux hennissements au travers des puces sonores que votre enfant peut activer à tout moment. Des onglets permettent plus facilement de tourner les pages et des boutons sur le côté leur offrent une expérience totalement interactive. Ce livre leur permettra aussi de développer leur imaginaire et pourquoi pas commencer à raconter leurs propres histoires de licornes !

Le travail graphique est très doux et pastel tout comme les sons qui accompagnent chaque illustration. L’expérience est agréable et immersive pour que l’enfant fasse ce voyage seul (ou à partager avec papa et/ou maman). Avec ses pages cartonnées bien adaptées aux petites mains, il offre un plaisir sans fin à chacune des générations et promet une belle histoire remplie de magie pour s’envoler vers cet univers enchanteur !

Le livre sonore “les licornes” est alors un très bel ouvrage qui ravira aussi bien les petits que les grands.

Shoppez votre exemplaire ICI >> ou directement sur le site des éditions : https://usborne.com/fr