« Légendes Urbaines » de Hicham Bouhennana aux Editions Lapin.

En janvier sortait aux éditions Lapin « Légendes Urbaines », de Hicham Bouhennana. Pour sa première bd, cet infographiste passionné de cinéma et de mangas, imagine, dans des scènes impressionnantes et vertigineuses, que des monstres et des animaux de légende (King Kong, le Godzilla, le Cyclope…) reprennent possession des villes et se jouent des humains. Plusieurs chapitres explorent, souvent avec humour, ces légendes urbaines imaginées et dessinées avec talent par Hicham Bouhennanna. Par téléphone, ce dernier nous a parlé de sa première bd aux nombreuses références cinématographiques.

France Net Infos : « Légendes urbaines » est votre première bd. Comment êtes-vous parvenu à vous faire publier ?

Hicham Bouhennana : Ca n’est pas été trop difficile en fait ! Je suis infographiste et j’avais envie de m’exprimer de façon plus personnelle. J’ai alors pris des cours dans une école de bd qui a organisé des rencontres avec des éditeurs. Les éditions Lapin ont apprécié mon projet et tout est allé très vite !

France Net Infos : De quelle façon le cinéma vous a-t-il influencé ? Les références sont nombreuses…

Hicham Bouhennana : J’ai grandi avec la bd et le cinéma ! Je n’ai rien inventé. A part ou un deux monstres, il n’y a que des références cinématographiques. Quand j’étais enfant, l’un de mes films favoris était « Le septième voyage de Sinbad ». Ray Harryhausen s’occupait des effets spéciaux. J’étais fasciné. Le cinéma est ma nourriture préférée !

France Net Infos : Combien de temps avez-vous mis pour faire naître cette bd ?

Hicham Bouhennana : Ce projet a été mis en place pendant ma formation en 2017. J’avais déjà l’idée de la bd en tête et on m’a encouragé à continuer. J’ai mis quatre ans à le faire. Mon éditeur m’a aidé à mettre de l’ordre dans mes idées. Par exemple, faire figurer l’Arc de Triomphe au début était son idée.

France Net Infos : La Bd est construite en plusieurs chapitres…

Hicham Bouhennana : Mon idée, c’était de montrer des monstres qui s’approprient des cités et qui commencent à se comporter comme des humains. Ca m’a paru logique de construire plusieurs chapitres. Il y a un chapitre consacré au jeu, à la séduction avec des scènes de la vie quotidienne…

France Net Infos : Les dessins sont très travaillés mais n’y a pas de texte. Pourquoi ce choix ?

Hicham Bouhennana : Je voulais me concentrer sur l’image et raconter des choses le plus simplement possible. Je trouve que certaines bd sont trop bavardes. Il faut trouver un juste équilibre entre les textes et les dessins. Peut-être que je mettrai des textes dans ma prochaine bd !

France Net Infos : Justement, avez-vous d’autres projets de bd ?

Hicham Bouhennana : J’ai quelques pistes mais il faut voir ce que ça peut donner d’intéressant. Ce qui m’intéresse, c’est le côté fantastique et surnaturel. Je suis fan de mangas et d’animations japonaises.

« Légendes Urbaines » de Hicham Bouhennana aux Editions Lapin.