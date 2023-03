Kuro tome 1 – le nouveau conte sombre de So-ma-to aux Éditions Glénat Manga

Près d’un vieux village, se dresse le manoir où habitent la jeune Coco, et son chat Kuro. Lors d’une de ses fugues dans le jardin, le petit chat noir revient. Mais il semblerait qu’il porte des stigmates assez étranges…

Pour ne pas déroger à la règle, le duo So-ma-to enchaîne sa série Shadows House, par cette trilogie aux accents de conte sombre entre fantasy et horreur. Mais toujours complètement kawaii !!

Un premier tome de ce seinen paru le 15 mars 23, à découvrir aux Éditions Glénat Manga. (+12)

Le décor :

Après la fugue de son chat, Coco se demande si l’animal qui est revenu est bien son Kuro. D’abord, sa bouche a changé de forme, et puis, il est bien moins timide qu’à son arrivée. Le principal, c’est qu’il soit resté câlin. Elle l’accepte tel quel, car elle est si seule dans son grand manoir. Même si le village et ses habitants n’est pas si loin. Kuro est son seul compagnon de vie ! Ils partagent toutes leurs journées à jouer. Se baigner. Se faire peur, et promener à bicyclette autour du manoir.

Quelquefois, ce petit coquin lui ramène même des oiseaux… Qu’elle essaye bien entendu de sauver avant le drame.

Une fois par mois, elle ramène des fleurs au Docteur, afin qu’il puisse préparer des médicaments. Mais, sa plus grande joie, c’est de recevoir la visite de Mme Brenda, une professeure qui vient lui donner quelques cours particuliers. À chaque visite, elle amène sa fille Sésame, qui adore embêter le pauvre Kuro !!

Un quotidien bien routinier et un manoir bien grand pour cette petite fille seule, que les habitants du village ne semblent pas particulièrement apprécier ….

Le point sur le manga :

Le duo So-ma-to frappe une nouvelle fois avec un premier tome totalement mystérieux. Où vont-ils nous mener dans cette nouvelle série, après leur Shadows House particulièrement lugubre, aux rebondissements nombreux ? Kuro se présente en deux parties, distinguées par la couleur : dans la première, on découvre la protagoniste principale et son étrange chat noir. Puis, on suit son quotidien heureux mais assez inquiétant !

Une bonne soixantaine de pages colorées où on distingue de çà et là, de sombres silhouettes effrayantes, que Coco ne semble pas remarquer. Où on rencontre les habitants du village, nous laissant quelques bribes de révélations, nous axant, d’après les costumes, vers le 19e siècle. Pour conclure sur un flash-back clé qui nous lâche des informations au compte-gouttes !!

La seconde partie, en noir et blanc classique, on se plonge dans le passé de la petite fille, sans vraiment comprendre encore une fois, comment elle se retrouve seule…

Un premier tome absolument mystérieux, aux Éditions Glénat Manga, aux illustrations toujours très travaillées et à l’ambiance complètement anxiogène !!!

La conclusion :

Les auteurs mènent leur barque avec beaucoup d’obscurité, dans le sens propre comme au figuré !!! Ce premier tome de Kuro nous laisse curieux/ses des événements, des flash-back, et de la tournure que va prendre le récit. Les Éditions Glénat Manga proposent, comme pour Shadows House, une version vraiment magnifique de ce seinen aux airs de conte énigmatique et sombre !! Un style appréciable et une manière de mener le scénario toujours aussi parcimonieux, afin de rendre le lecteur à la fois émerveillé, terrifié, mais complètement décidé à lire le prochain tome sans attendre !!!!

Un nouveau coup de cœur pour le premier tome de cette trilogie déjà bien addictive ! Second tome à venir bientôt.