Shadows House Tome 9 : Révélations aux Éditions Glénat Manga

Il est temps de se réunir dans la « Shadows House ». En effet, certains enfants, aidés de leurs ombres maîtresses, se posent depuis bien longtemps des questions sur leurs origines.

Mais le danger guette avec les délateurs, il faut être discrets. Surtout qu’un intervenant attendu va pouvoir prendre la parole pendant ce rassemblement.

Un neuvième tome de ce manga thriller fantastique, particulièrement troublant et mystérieux, paru en octobre. Prochain tome à paraître le 15 mars 23 aux Éditions Glénat Manga. (+14)

Le décor :

Résumé du tome précédent ICI

Le jardin du manoir…

Sarah et Douglas, accompagnés de leur marionnette Mia et Doug, sont en rage. Après avoir fait une tentative d’espionnage ratée, ils s’aperçoivent du subterfuge organisé par les « agitateurs ». Le délicieux breuvage servi lors de la joyeuse communion, n’était pas le café spécial traditionnel auquel ils doivent avoir droit. Et la tension monte dans le pavillon des enfants dont les souvenirs ne dorment plus.

Pendant ce temps dans le manoir, les autres « enfants » se sont réunis avec l’intervention de Kate. A présent que les idées sont claires, c’est le moment d’agrandir les rangs de la rébellion. Mais, avec les soupçons d’Edward et ses espions, il est compliqué d’être discret. Car, déjà, un pigeon de suie envoyé par Edward, informent Sarah et Douglas d’une prochaine intervention des « agitateurs ». Il va falloir la jouer fine.

Le trouble s’installe entre les enfants. Il faut savoir que sans la boisson spéciale qui leur est imposée, certains ont commencé à avoir des « souvenirs » perturbants. Une famille, l’école, leur relation … avant d’être envoyé dans ce manoir. Mais aussi, une grande question car personne ne se rappelle formellement d’Emilico. D’où vient-elle ? Pourquoi aucun des enfants ne se rappelle de son origine alors que tous semblent avoir un lien entre eux ???

Le point sur le manga :

Les révélations commencent à pointer leur nez. So-ma-to, après avoir parsemé ses petits cailloux blancs au fil des tomes, nous pose devant un énorme sac, prêt à être ouvert !!! Les origines troubles des Shadows, de la Shadows House et de ses « marionnettes », se petit à petit révélent dans ce neuvième tome. Le récit se forme entre flash-back, et tension au sujet de tous ces secrets se dévoilant. Mais surtout, avec cette ombre planant au-dessus des dissidents, organisant cette mini-révolution en douce.

Les avis sont différents, accentués par les jalousies du départ entre les personnages. Et cet intervenant surprise vient mettre encore un peu d’essence sur le feu qui promet d’exploser bientôt.

L’univers est toujours absolument charmant, avec ce côté vieille Angleterre et le soin que met le mangaka à rendre tous les détails des habits/décorations, etc.… Un point illustré romantique et enfantin pour accentuer le paradoxe entre ses « poupées », privées de leurs âmes, et de ces « ombres » maîtresses dans leur manoir.

Le dixième tome aux Éditions Glénat Manga, promet une agitation sans pareille.

La conclusion :

Toujours charmée par cette ambiance à la fois si « kawaï » avec des personnages adorables, candides et attachants. Et, cet énorme paradoxe, avec ce récit inquiétant et tellement dark !!!! Les révélations sont de taille dans ce neuvième tome de Shadows House aux Éditions Glénat Manga. On suit avec beaucoup de tension, ces enfants dans leur recherche de vérité et à travers leurs souvenirs.

Une œuvre pleine de suspense et absolument dystopique, dont les retournements de situation vont exploser dans le prochain tome !!!