Lost Shelter – Résonance

Résonance est le premier tome de la nouvelle série Lost Shelter, des éditions Soleil, parue en février 2023. Une bande dessinée fantastique, de Mattia Umelesi et Stefano Vergani, qui présente une aventure de science-fiction, d’un jeune adolescent en quête pour tenter de sauver sa ville et ses habitants.

La mélodie du cosmos se propage perpétuellement, redirigées par les étoiles. Elle propulse silencieusement chaque créature qui naît chargée de son rayonnement. Cependant, celles qui sont nées sans ce rayonnement sont animées par un besoin inné de la consommer. C’est au temps de la glaciation et des tremblements de terre, que le soleil pleurait des larmes de cristal. Elles étaient chargées de l’énergie que le soleil avait perdue, comme pour les rendre à ceux qui en dépendaient. C’était un cadeau pour les créatures, qui ne pouvaient, cependant, pas les comprendre… C’est un malentendu qui eut de graves conséquences. Certains personnages comprirent, malgré tout, le don du soleil et instruisirent les hommes qui, après un long moment, virent une lumière. Une lueur d’espoir et de vie, autant qu’une catastrophe…

Le récit présente brièvement une planète qui dépend de cristaux venus d’un soleil, pour la survie des êtres qui la peuplent. Le climat hostile et glacial ne permet pas de vivre, cependant la source d’énergie puissante, permet à une ville de survivre au milieu de la désolation. Malheureusement pour la ville de Sakrah’Haya, son fragment d’étoile se fissure… Le jeune Namet comprend, grâce aux écrits de son grand-père, que la ville court un grand danger. Malgré ses dires, personne ne l’écoute. Namet décide de partir seul, en quête pour tenter de sauver sa ville. Le héros déterminé, courageux et attachant, ne mesure pas tous les dangers qui l’attendent. La bande dessinée, plutôt bien découpée, offre du suspense et quelques péripéties. Il y a quelques personnages présentés et une rencontre étrange va permettre au héros d’aller plus loin… Le dessin est plaisant, le bestiaire fascinant.

Résonance est le premier tome d’un diptyque des éditions Soleil, intitulé Lost Shelter. Un récit de science-fiction teinté de fantastique, qui présente la quête d’un adolescent pari pour tenter de sauver sa ville. Un voyage périlleux, sur une terre hostile, glaciale, aux créatures dangereuses.

