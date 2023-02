Apivita : 3 soins visage à découvrir

Après le shampooing et l’après shampooing que j’avais adoré chez Apivita, j’avais envie de tester d’autres produits de leur gamme. Alors c’est tout naturellement que je me suis orientée sur des produits pour le visage. J’ai alors pu tester un nettoyant visage, un lait pour les yeux sensibles et une eau pour le visage assez surprenante.

Mousse Onctueuse Nettoyante – Visage et Yeux (Olive, Lavande et propolis) – 200ml – 13,90€

Si vous souhaitez faire un petit séjour en Provence en ne sortant pas de votre salle de bain, restez avec moi.

En effet, la mousse onctueuse nettoyante d’Apivita est à base d’Olive, Lavande et Propolis, c’est une véritable invitation dans la Provence authentique. Vous vous retrouverez alors au pied d’un olivier près de multiples plants de lavande. Un vrai dépaysement.

Cette mousse est le produit idéal pour nettoyer en douceur votre visage et vos yeux. Même ma peau sensible et réactive a été ravie de l’utiliser c’est pour dire. Le maquillage est bien éliminé aussi bien sur le visage que sur les yeux, le tout sans provoquer de sécheresse grâce à ses agents nettoyants doux.

Le propolis présent dans la mousse fera bénéficier à votre peau d’une protection anti-oxydante alors que l’infusion d’églantier quant à lui offrira à votre peau une action anti-pollution renforcée.

Il vous suffit de l’appliquer doucement sur la peau humide (visage et yeux), on masse un peu le visage pendant quelques secondes, puis on rince abondamment. Et vous voilà avec une jolie peau nettoyée en profondeur.

Lait nettoyant doux – Yeux – 100 ml – 12,90€

Si vous avez les yeux sensibles, un peu comme moi, vous allez adorer utiliser ce produit.

On est sur une texture de “lait” avec une odeur très douce. Il nettoie efficacement et en douceur le maquillage, même waterproof, grâce à l’huile d’amande et d’olive.

Le Lait Contour des Yeux d’Apivita est spécialement formulé pour adoucir et soulager la zone du contour des yeux. Il est enrichi avec du tilleul, de l’euprasie et du bisabolol pour une hydratation optimale et pour éviter les contours des yeux desséchés. Le miel grec de thym et le panthénol complètent la formule pour offrir de multiples bienfaits supplémentaires, y compris une action anti-pollution grâce à l’infusion d’églantier. Pour une protection antioxydante encore plus forte, cette crème propose aussi une infusion de rose sauvage qui remplace l’eau.

Niveau utilisation, rien de plus simple. Il vous suffit de déposer 2 ou 3 noisettes sur un coton et de vous démaquiller. Simple, rapide, efficace. Rien à redire !

Vous pouvez être certaine que ce Lait Nettoyant Doux éliminera votre maquillage sans vous irriter !

Eau visage au thé des Montagnes Grecques – 100ml – 9,90€

Alors c’est un soin un peu particulier dont je vais vous parler, car je n’ai pas réellement l’habitude d’en utiliser. Peut être à tort en fait !

L’eau visage au Thé des Montagnes Grecques est un produit unique qui hydrate et protège la peau contre le vieillissement prématuré. Cette eau contient également des antioxydants puissants qui aident à protéger la peau et à améliorer sa capacité de se défendre contre les agressions extérieures telles que le rayonnement UV et la pollution environnementale. Elle apaise et offre une sensation de fraîcheur, tout en rajeunissant la peau en lui procurant du tonus.

De plus, l’Eau Visage au Thé des Montagnes Grecques APIVITA a plusieurs utilisations. Elle peut être vaporisée sur la peau à une distance de 30 cm pour bénéficier d’un effet anti-oxydant et photoprotecteur avant et pendant l’exposition au soleil, ou même encore après l’exposition au soleil comme soin post-soleil. Elle offre également un regain de fraîcheur instantané pour un teint lumineux, que ce soit avant le maquillage ou après le démaquillage, avant d’utiliser un écran solaire, pendant la journée ou après une douche ou une activité physique. En bref, c’est un soin multifonctions ! Effet frais garanti pour une jolie peau hydratée tout au long de la journée !

Alors lequel vous tente le plus ? Mon petit coup de coeur ira à la mousse nettoyante pour cette fois !

Shoppez directement les produits sur le site d’Apivita : https://www.apivita.com/france/