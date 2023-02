L’imagier du Père Castor – Les engins

Les engins est un nouveau titre de la collection L’imagier du Père Castor, paru en janvier 2023, aux éditions Flammarion. Un bel ouvrage, tout en longueur, qui va accompagner les tout-petits dans leur apprentissage du langage, en découvrant des images et des mots, pour enrichir le vocabulaire.

Une introduction explique aux parents et adultes que le présent imagier, tout en photo, va accompagner les enfants, à partir d’un an. Les tout-petits vont prendre plaisir à reconnaître les engins présentés et à les nommer. Après l’introduction, les enfants découvrent, directement, les premiers engins, une pelleteuse et un tractopelle. C’est par les engins de chantier que débute la découverte, en passant par les engins agricoles, les véhicules routiers, de loisirs, aériens, nautiques… Une photographie accompagnée d’un mot vient se présenter aux enfants, qui vont découvrir un univers fascinant, qui plaît toujours.

A chaque page, deux photographies accompagnées de leur désignation sont à découvrir. Pour apporter une certaine dynamique, les clichés sont encadrés de rouge. Le mot, en-dessous, est écrit en lettres scriptes et en lettres cursives. Un accompagnement, lorsque les jeunes lecteurs rentreront à l’école, pour découvrir les lettres et les sons. Les photographies sont simples et permettent un réalisme qui saura plaire. Ainsi les enfants vont rapidement réagir en voyant certains clichés. L’imagier est assez complet, présentant toutes sortes d’engins, de chantier, véhicules routiers, de loisirs, aériens, aquatiques… Le livre est riche et invite à découvrir et s’enrichir, tout en développant le langage. L’association d’un mot à une image permet de connaître, reconnaître et de s’exprimer, au fur et à mesure des lectures, pour aiguiser ses connaissances et plus spécifiquement enrichir son vocabulaire.

Les engins est un nouveau titre de la collection de référence des éditions Flammarion, L’imagier du Père Castor. Un petit et bel ouvrage qui plaira aux enfants, dès un an, autant qu’aux parents. Il permet d’observer, apprendre, connaître, reconnaître, parler, développer son langage, enrichir son vocabulaire…

Lien Amazon